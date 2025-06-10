Kene tehdidi büyüyor: Kırım Kongo Kanamalı ateşine karşı alınması gereken önlemler

Özellikle bahar ve yaz aylarında tehlike artıyor. Ancak unutulmamalı ki, her kene virüs taşımıyor. Yine de tedbir almak büyük önem taşıyor. Peki, bu hastalığa karşı vatandaşlar ve kurumlar hangi sorumlulukları üstlenmeli? Halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. İlhan Çetin ile konuştuk.

Keneler otla beslenmez, börtü böcek de yemez; insan ve hayvan kanıyla beslenirler. Bahar ve yaz ayları, kenelerin en aktif olduğu dönemler olarak vatandaşların tedirginliğine sebep oluyor.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, 1940’lı yıllarda Kırım ve Kongo’da görülmüş; 2002 yılında ise Türkiye’de ortaya çıkmıştır. Sivas’ta bu hastalık nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 40 vaka ise tedavi altına alınmıştır. Ancak tüm keneler bu virüsü taşımaz.

Sıklıkla Sivas, Yozgat ve Tokat gibi bölgelerden vaka haberleri gelse de, yeşil alanların bulunduğu her yerde kenelerle karşılaşmak mümkün.

Keneler oldukça sinsi hareket eder; bölgedeki insan ve hayvan varlığını hızla tespit eder. Bu yıl otların fazla olmasından dolayı kene sayısında artış olduğu belirtiliyor.

Kene ısırığına maruz kalan kişi mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Üzerine sigara basmak gibi yanlış müdahalelerden kaçınılmalı ve zaman kaybedilmemelidir. Virüs bulaşıcıdır ve ölümle sonuçlanan vakalarda, vefat eden kişiler özel önlemler alınarak defnedilir.