Kene vakası can aldı: Tokat'ta 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı bir can kaybına neden oldu. Vücuduna kene yapışması sonucu hastaneye kaldırılan ve bir süredir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 21 yaşındaki S.G., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

10 GÜN ÖNCE RAHATSIZLANDI

Zile ilçesine bağlı Evrenköy'de yaşayan ve geçimini hayvancılıkla sağlayan S.G., yaklaşık 10 gün önce aniden rahatsızlandı. Şikayetlerinin artması üzerine hastaneye başvuran gencin yapılan sağlık kontrollerinde, vücuduna kene yapıştığı tespit edildi. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesiyle derhal tedavi altına alınan S.G.'nin sağlık durumu ilerleyen günlerde ağırlaştı. Hastalığın seyri kötüleşince, genç hasta daha kapsamlı bir müdahale için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakım ünitesine alınan S.G., tıbbi çabalara rağmen yaşama tutunamadı.

Sivas'taki hastanede vefat eden S.G.'nin cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Evrenköy'e getirildi. Gencin cenazesi için köyde tıbbi güvenlik önlemleri altında bir tören düzenlendi. KKKA hastalığı prosedürleri gereği alınan tedbirler doğrultusunda, gencin naaşı cenaze aracından dışarı çıkarılmadı. Cenaze namazı aracın bulunduğu noktada kılındı. Namazın ardından S.G., köy mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.