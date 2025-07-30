Kent Lokantası’na gece yarısı saldırı! Başkan: “Bu kasıtlı provokasyon asla cezasız kalamaz”

Menderes Belediyesi tarafından açılan Kent Lokantası gece saatlerinde saldırıya uğradı. Camlar, kapılar ve mobilyalar zarar gördü. Saldırganlar polis tarafından yakalanırken, Belediye Başkanı İlkay Çiçek olayın provokasyon olduğunu belirtti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kent Lokantası’na gece yarısı saldırı! Başkan: “Bu kasıtlı provokasyon asla cezasız kalamaz”
Fotoğraf: ANKA
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İzmir’in Menderes ilçesinde belediye tarafından hizmete açılan Kent Lokantası, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradı. Birgün Gazetesi'ne göre, saldırı sonucu iş yerinin camları, kapıları, sandalyeleri ve tavan döşemeleri zarar görürken, olayın ardından şüpheliler polis tarafından yakalandı.

CAMLAR, KAPILAR, MOBİLYALAR KIRILDI

Gece geç saatlerde gerçekleşen saldırıda, Kent Lokantası’na giren şahıslar lokantanın camlarını, pencerelerini, kapılarını, sandalyelerini ve tavan döşemelerini tahrip etti. Olay sonrası bölgede güvenlik önlemleri artırıldı, zarar gören alanlarda hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Olayla ilgili açıklama yapan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, saldırının planlı ve bilinçli bir eylem olduğunu savundu. “Bu kasıtlı provokasyon asla cezasız kalamaz” diyen Çiçek, hukuki sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında kimliği tespit edilen şüpheliler polis tarafından gözaltına alındı. 

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