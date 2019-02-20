Kentsel dönüşümün rantsal dönüşüme döndüğü İstanbul'da her 2 binadan 1'i çürük... Yaklaşık 500 bin binanın yenilenmesi gerekiyor. Dahası artması gereken yeşil alanlar da giderek azalıyor, deprem toplanma alanları yok oluyor.

İstanbul... Geçmişte büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmış tarihi şehir. Fatih'in fethettiği, Türkiye'nin gözbebeği büyük risk altında... Vatandaşlar da bu durumun farkında...



CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi Hakkı Sağlam sağlanan rantla ilgili "Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul'u ranta kurban etti" dedi.



İstanbul'da kentsel dönüşüm parolası ile yola çıkıldı. Ancak dönüşen tek şey kentselin rantsala dönüşümü oldu. İstanbul Kartal'da çöken, 21 kişiye mezar olan çürük bina görmezden gelinen gerçeği yerel seçimler öncesi bir kez daha suyu yüzüne çıkardı. Sağlam "Kesinlikle rantsal bir dönüşüm var" ifadelerini kullandı.



Betonlaşan yani rantlaşan İstanbul'da her 2 binadan biri çürük kullanılamaz durumda...



Bilinen tespit edilen sayıya göre İstanbul'da 500 bin binanın yenilenmesi gerekiyor.



Ders alınması gereken 99 depremin üzerinden tam 20 yıl geçti. Ancak binalar daha da dayanıksızlaştı.



Çürük binaların yeniden yapılması ya da onarılması için ciddi bir bütçe gerekiyor. Ekonomik kriz kıskacındaki milyonlarca insan para verip çürük binalarını yeniletemiyor. Ellerinden gelen tek şey ise...



Yurttaşlar "Kelime-i şahadet getirerek yatıyoruz" diyor.



Peki çözüm ne?



Uzmanlar kamunun çürük binalara el atması gerektiğini kaydetti. Dahası her yeri ranta açık olan İstanbul'da yeşil alanlar da acil toplanma alanları da giderek azalıyor.



HABER: DİLEK DOĞAN

KAMERA: ŞENGÜL DERİN

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