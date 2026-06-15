Kerem Karakaya davasında 8 yıl aradan sonra korkunç şüphe... Anne için müebbet hapis şoku!

Savcı, Kerem Karakaya'nın ölümüne neden olan kişinin annesi Serpil B. olduğu kanaatine vararak 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talep etti. Kriminal raporlar, olay tarihinde 11 yaş 8 aylık olan F.B.'nin tüfeği kullanmasının ve boş kartuşu çıkarmasının fiziksel olarak mümkün görünmediğini ortaya koydu. Serpil B.'nin sağ el, sol el ve yüz bölgesinden alınan swap örneklerinin tamamında atış artığı tespit edildi.

Yalova'da 2018 yılında 11 yaşındaki Kerem Karakaya'nın sınıf arkadaşı F.B. tarafından tüfekle vurularak yaşamını yitirmesiyle ilgili davada önemli bir gelişme yaşandı. Acılı aile ve avukatlarının ortaya koyduğu iddialar doğrultusunda ağır cezada yargılanmaya başlanan F.B.'nin annesi Serpil B. hakkında savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.