Kerem Karakaya davasında 8 yıl aradan sonra korkunç şüphe... Anne için müebbet hapis şoku!
Yalova'da 8 yıl önce 11 yaşındaki Kerem Karakaya'nın ölümüyle ilgili açılan davada bir son dakika gelişmesi yaşandı.
Yalova'da 8 yıl önce hayatını kaybeden Kerem Karakaya'nın ölümüne ilişkin davada savcı, sanık anne Serpil B.'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Kriminal raporlar, atış artığı bulguları ve çocuğun ifadelerindeki çelişkileri değerlendiren savcılık, Kerem Karakaya'nın ölümünden annesi Serpil B.'yi sorumlu tuttu.
Savcı, Kerem Karakaya'nın ölümüne neden olan kişinin annesi Serpil B. olduğu kanaatine vararak 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talep etti. Kriminal raporlar, olay tarihinde 11 yaş 8 aylık olan F.B.'nin tüfeği kullanmasının ve boş kartuşu çıkarmasının fiziksel olarak mümkün görünmediğini ortaya koydu. Serpil B.'nin sağ el, sol el ve yüz bölgesinden alınan swap örneklerinin tamamında atış artığı tespit edildi.
Yalova'da 2018 yılında 11 yaşındaki Kerem Karakaya'nın sınıf arkadaşı F.B. tarafından tüfekle vurularak yaşamını yitirmesiyle ilgili davada önemli bir gelişme yaşandı. Acılı aile ve avukatlarının ortaya koyduğu iddialar doğrultusunda ağır cezada yargılanmaya başlanan F.B.'nin annesi Serpil B. hakkında savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.
"F.B.'NİN İFADELERİ YÖNLENDİRİLMİŞ"
Yalova 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Serpil B. katılmazken, savcı esas hakkındaki mütalaasını sundu.
Mütalaada, tüfeğin bulunduğu yer, F.B.'nin olay tarihindeki yaşı ve fiziksel özellikleri ile tüfeğin ağırlığına ilişkin kriminal raporlar ve baba T.B.'nin beyanları dikkate alındığında, çocuğun tüfeğe erişmesinin oldukça güç olduğu belirtildi. Ayrıca F.B.'nin ilk ifadelerinde tüfeği daha önce hiç kullanmadığını ısrarla söylediği, ancak sonraki ifadelerinde tüfeğin çalışma prensibine ilişkin ayrıntılı bilgiler verdiği vurgulandı. Savcı, bu durumun ifadelerin yönlendirilmiş olabileceğini ve çocuğun gerçek iradesini yansıtmadığını gösterdiğini kaydetti.
KRİMİNAL RAPORLAR DİKKAT ÇEKTİ
Mütalaada yer verilen kriminal raporlara göre, olay tarihinde 11 yaş 8 aylık olan F.B.'nin söz konusu tüfeği kurup ateşe hazır hale getirmesinin, atış yaptıktan sonra boşaltmasının oldukça zor olduğu belirtildi.
Savcılık, tüfeğin her atış sonrası boş kartuşu otomatik olarak dışarı atmadığını, kartuşun manuel olarak çıkarılması gerektiğini vurguladı. Bu nedenle daha önce tüfeği kullanmadığını söyleyen F.B.'nin yaşı ve fiziksel yapısı dikkate alındığında, silahı kullanmasının ve sonrasında boş kartuşu çıkarmasının mümkün görünmediği ifade edildi.
Savcı, F.B.'nin ifadelerinde annesinin tüfeğe dokunmadığını söyleyin ancak Serpil B.'den alınan sağ el, sol el ve özellikle yüz bölgesine ait swap örneklerinin tamamında atış artığı tespit edildiğini belirtti.
Mütalaada, sanığın olaydan sonraki gün verdiği ifadede tüfeği yaklaşık bir hafta önce kullandığını söylediği, daha sonraki beyanlarında ise bu süreyi 1-2 gün öncesi olarak değiştirdiği kaydedildi. Savcı, özellikle yüz bölgesinde atış artığı bulunmasının açıklanamadığını ifade etti. Ayrıca F.B.'nin el ve kıyafetlerinde bulunan atış artıklarının olay sonrasında silahla temas ettirilmesi sonucu oluşmuş olabileceği değerlendirmesine yer verildi.
Müebbet Hapis Talebi ve Tutuklama Reddi
Savcı mütalaasında, Kerem Karakaya'nın ölümüne neden olan kişinin F.B. değil annesi Serpil B. olduğu kanaatine ulaşıldığını belirterek, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
Kerem Karakaya ailesinin avukatı Şermin Tankut ise sanığın kaçma şüphesi bulunduğunu belirterek tutuklanmasını istedi. Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından tutuklama talebini reddetti ve duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
Duruşma sonrası açıklama yapan avukat Şermin Tankut, şu ifadeleri kullandı:
"Kerem Karakaya'nın 6. duruşmasına girdik. Evet umutluyuz artık. Çünkü duruşma savcımız esas hakkındaki mütalaada S.B'nın suçlu bulup onun mahkemeden kasten öldürme suçlanmasını istedi. Fakat karşı tarafın vekilleri tekrar duruşmaya gelmediler. ve mahkeme 7 Temmuz'a ertelendi. Karar duruşması olacak. Umarız ki mahkeme de o yönde karar verecektir. Çünkü biz her zaman haklıydık ve haklılığımız devam ediyor. Bu ailenin de mağduriyeti 8 yıldır hala bitmedi. Tutuklamayı talep ettik. Tutuklamayı tekrar reddettiler. Keşke herkes bu kadar korunsa"
ACILI ANNEDEN ADALET ÇAĞRISI
Anne Rahime Karakaya ise duygusal açıklamasında şu sözlere yer verdi:
"Ben çocuğumu katilini istiyorum. Ben bugün de olsa yarın da olsa S.B seni oraya koyacağım. Oğluma yemin etmişim, oğluma ant etmişim. Ben senin katilini bulmadan senin mezarını yaptırmayacağım. İnşallah onu oraya tıkıştırırım ve ondan sonra çocuğun mezarını yaptırırım. Çocuğumun katilini istiyorum. Ben adalet istiyorum"