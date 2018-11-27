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Kerkük'teki Kayseri Çarşısı'nda yangın

Kerkük'teki tarihi Kayseri Çarşısı'nda nedeni bilinmeyen sebeple çıkan yangında 400'ün üstünde iş yeri kül oldu. Yetkililer sabotaj ihtimali üzerinde duruyorlar. Çoğunluğunu Türkmen esnafın oluşturduğu tarihi çarşıda çıkan yangın ancak 6 saatte söndürülebildi.

Kerkük'teki Kayseri Çarşısı'nda yangın

Irak'ın Kerkük kentinde Osmanlı mirası Kayseri Çarşısı'nda yangın çıktı. Yangın nedeniyle çarşıda bulunan 400'ü aşkın iş yeri büyük hasar gördü.

Kerkük İtfaiye Müdürlüğü, yaptığı açıklamada Kayseri Kapalı Çarşısı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını duyurdu. Açıklamada çarşıda bulunan 400'ün üzerinde iş yerinin kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Çoğunluğunu Türkmen esnafın oluşturduğu tarihi çarşıdaki yangın ancak 6 saat süren çalışma sonucu söndürülebildi. Söndürme çalışmaları tamamlanır tamamlanmaz yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığı belirtildi. 

Yangının çıkış nedeni olarak kundaklama üzerinde de durulduğu bildirildi.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız da olayla ilgili açıklama yaptı. Yıldız, çıkan yangın nedeniyle duyduğu üzüntüyü ifade etti. Iraklı yetkililerden konuyla ilgili bilgi aldığını aktaran Yıldız, Türkiye'nin her türlü desteğe hazır olduğunu dile getirdi.

ulusal.com.tr

 

Etiketler; #Kerkük
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