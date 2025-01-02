Keşan’da ehliyetsiz ve alkollü sürücü kazaya neden oldu!

Yenimescit Mahallesi Şehit Er Hakan Korkmaz Caddesi’nde gerçekleşen kazada, 18 yaşındaki sürücü S.C.G. yönetimindeki 34 UN 4923 plakalı otomobil, yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildi.

Kaza sonrası sürücü S.C.G., olay yerine çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan incelemelerde, S.C.G.’nin ehliyetsiz olduğu ve 0.51 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazanın detaylarını araştıran polis, olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.