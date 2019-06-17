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Keşkek ve kiraz İzmir Buca’daki festivalde buluştu

Keşkek ve kiraz İzmir Buca’daki festivalde buluştu. Yörük Kültürünü Tanıtma ve Kiraz Festivali 14’üncü kez Belenbaşı Köyü’nde düzenlendi. Küçük efeler zeybek, yetişkinler ise kılıç kalkan oynadı.

Keşkek ve kiraz İzmir Buca’daki festivalde buluştu

Hem Yörük kültürü hem de kiraz tanıtıldı. İzmir Buca’da 14’üncüsü düzenlenen Belenbaşı Yörük Kültürünü Tanıtma ve Kiraz Festivali yapıldı.

Sokaklar Yörük kültürünün simgeleriyle süslendi. Efeler, yurttaşlar davul zurna eşliğinde köy meydanına yürüdü. Kortejde göçün simgesi develer de vardı.

Önce Belenbaşı İlkokulu Halk Oyunu Ekibi çocuklar zeybek gösterisi yaptı.

Ardından da köyün yetişkinleri geleneksel kıyafetlerle kılıç kalkan oynadı.

Festivalde, köyün doğal ortamında üretilen yeni sezon kirazları da tanıtıldı.

Yörük kültürünün olmazsa olmazı keşkek ile yöresel lezzetler sergilendi festivalde.

En iyi kiraz yetiştiricilerine ödül verildi.

ulusal.com.tr

 

Etiketler; #izmir #buca
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