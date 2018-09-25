"Kestane karası fırtınası" Karadeniz'i vurdu. Kuvvetli fırtınanın hızı 30 kilometreye ulaştı. Dev dalgalar kıyıları dövdü... Bu durumdan en çok balıkçılar etkilendi.

Soğuk bir rüzgar... Kıyıları döven dalgalar... "Kestane karası fırtınası" Karadeniz'i etkisi altına aldı.Batı Karadeniz'de bölgesinde günün ilk saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına etkili oldu.Fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamadı, hızı 30 kilometreye ulaşan rüzgar dev dalgalar oluşturdu.Zonguldak'ta, halk arasında "kestane karası" olarak bilinen fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamadı. Çok sayıda balıkçı, fırtına nedeniyle Alaplı Limanı'na sığındı.Samsun'da da balıkçılar fırtınadan etkilenmemek için tekne ve kayıklarını kıyıya çekti.Rüzgar nedeniyle kıyı balıkçıları, orta su balıkçıları ve troller denize açılamadı. Birkaç gün daha durum devam edecek gibi...