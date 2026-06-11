KGM 11 Haziran güncel yol durumunu açıkladı! İşte kapatılan yollar

Ülke genelinde yürütülen üstyapı, köprü onarımı, tünel bakımı ve kavşak düzenlemeleri nedeniyle trafiğin tek şeritten, bant aktarımıyla veya servis yollarından sağlandığı güzergahlar tek tek açıklandı. Yolda hazırlıksız yakalanmak istemeyen sürücüler için güncel yol haritasının tüm teknik ve lokasyon detayları şu şekildedir:

OTOYOLLARDA SON DURUM VE ÇALIŞMA ALANLARI

TEM Otoyolu (Hendek Kavşağı - Gümüşova Kesimi): Otoyolun 0 ile 11. kilometreleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılmış olup, ulaşım diğer platformdan iki yönlü (gidiş-geliş) olarak verilmektedir. Çalışmalar 24 saat esasına göre kesintisiz yürütülmektedir.

İzmir - Aydın Otoyolu: Otoyolun 1 ile 5. kilometreleri arasında yer alan Hastane Köprüsü'nde üstyapı derz bakım, onarım ve yenileme çalışması yapılmaktadır. Bu doğrultuda İzmir istikameti 8 Haziran 2026 - 7 Temmuz 2026 tarihleri arasında trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım, Aydın istikametine bant aktarımı yapılarak geliş-gidiş şeklinde sağlanmaktadır.

Ankara Çevre Otoyolu: Eskişehir Kavşağı ile Dodurga Kavşağı arasındaki 2 ve 3. kilometrelerde, 2 Haziran 2026 - 3 Temmuz 2026 tarihleri arasında altgeçit yenileme çalışması yürütülmektedir. Eskişehir istikameti (İç Çember) trafiğe kapatılmış olup; ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü (2 şerit

Eskişehir, 2 şerit Dodurga istikameti olacak şekilde) yürütülmektedir.

TAG Otoyolu (Tarsus Batı Bağlantı Yolu): Tarsus Batı Gişeleri ile Mersin-Adana Devlet Yolu arasındaki 0 ile 3. kilometrelerde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları yapılmaktadır. Tarsus Batı Gişelerden D-400 istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım, D-400 Tarsus Batı Gişeleri istikametinden iki yönlü olarak devam etmektedir.

DEVLET YOLLARI VE BÖLGESEL GÜZERGAHLARDAKİ KISITLAMALAR

Ünye - Fatsa Yolu: Yolun 29 ile 31. kilometreleri arasında devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım bu bölgede sağ şeritten tek hat olarak sağlanmaktadır.

Bulancak - Giresun - Tirebolu Yolu (Tünel Bakımları): Güzergahın 32 ile 72. kilometreleri arasında bulunan Keşap, Geçilmez, Uluburun, Arıdurak, Kiliseburnu, Tirebolu 42. Gönüllü Alayı 1 ve Tirebolu 42. Gönüllü Alayı 2 tünellerinde elektrik ve elektronik sistemleri bakım-onarım çalışması yapılmaktadır. 9 Haziran 2026 - 19 Haziran 2026 tarihleri arasında, saat 08:00 - 17:00 aralığında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak verilmektedir.

Çanakkale - Çan Yolu: Yolun 25 ile 29. kilometreleri arasında 11 Haziran 2026 (bugün) tarihinde saat 11:00 - 16:00 arasında patlatmalı yol çalışması yürütülecektir. Çalışma esnasında trafik kısa süreliğine tamamen kapatılacaktır.

Zonguldak - Bartın İl Sınırı - Bartın - Kurucaşile Yolu: Yolun 27 ile 29. kilometreleri arasında yer alan Bartın-3 Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatılmıştır. Güzergahta ulaşım, bölünmüş yolun diğer tarafı üzerinden iki yönlü olarak sürdürülmektedir.

Dereli - Şebinkarahisar - Sivas İl Sınırı Yolu: Devlet yolunun 70 ile 13. kilometreleri arasında toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı çalışmaları devam etmektedir. Bu nedenle hat üzerinde ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Bingöl - Karlıova Yolu: Yolun 1 ile 3. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü şeritler üzerinden yürütülmektedir.