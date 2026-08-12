KGM 12 Ağustos yol durumu haritasını yayımladı! Bu yolları kullanacaklar dikkat
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Türkiye genelindeki otoyol ve devlet yollarında 12 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla başlatılan bakım, onarım ve altyapı çalışmalarını açıkladı.
Yola çıkacak sürücülerin mağduriyet yaşamaması adına güncellenen şerit kısıtlamaları ve geçici güzergâhlar duyuruldu.
İşte bölge bölge güncel kapalı ve kontrollü yollar listesi
TEM Otoyolu (Kocaeli/İstanbul Yönü): Doğu İzmit Kavşağı - Dilovası Kavşağı arası İstanbul istikametinde üstyapı çalışması nedeniyle 12 Ağustos saat 08.00 itibarıyla 7/24 esaslı çalışma başladı. Trafik, TEM Doğu İzmit ve Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit kavşaklarından alternatif yollara yönlendiriliyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu: Körfez geçişi bağlantı yolları İstanbul istikametinde (73-75. km'ler arası) şev bakımı nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım 11-17 Ağustos tarihleri arasında sol ve orta şeritten akıyor.
İzmir Çevre Otoyolu: Gaziemir Köprüsü Çeşme yönü 2-3. km'lerde derz yenileme çalışması sebebiyle sol ve orta şerit kapatıldı. Trafik sağ ve emniyet şeridinden veriliyor.
Ankara - Kırıkkale - Yozgat Yolu: Fiber optik kablo altyapı çalışmaları nedeniyle kamulaştırma sahasında 12 Ağustos itibarıyla çalışma başlatıldı.
Zonguldak - Devrek - Mengen Yolu: 35-39. km'ler (Bakacakkadı) arası Zonguldak yönü trafiğe kapatıldı. Geçişler bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü sağlanıyor.
Afyonkarahisar Çevre Yolu: Otogar Kavşağı'ndaki akıllı kavşak çalışması nedeniyle 10-14 Ağustos arasında yol kapatıldı. Sürücülerin Erkmen Kavşağı ile Eskişehir Yolu Köprülü Kavşağı'nı kullanması gerekiyor.
Artvin - Erzurum Yolu: 0-37. km'lerdeki 20 tünelde temizlik çalışması nedeniyle 10-21 Ağustos günleri 08.00-17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten veriliyor.
Kayseri - Nevşehir Yolu: 64-66. km'lerde yol yapımı nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü sürdürülüyor.
Elazığ - Malatya Yolu (8-11. km): Üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Uluborlu - Senirkent - Yalvaç Yolu (38-61. km): Asfalt sathi kaplama onarımı sebebiyle geçişler kontrollü yapılıyor.