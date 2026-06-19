KGM 19 Haziran yol durumu raporunu yayımladı! O tünel ve köprüler tamamen kapatıldı

Ana arterler üzerinde kesintisiz devam eden yoğun bakım, onarım, üstyapı yenileme ve yol yapım çalışmaları nedeniyle birçok önemli noktada ulaşım kontrollü ve sınırlandırılmış olarak sağlanıyor. KGM yetkilileri, sürücülerin seyahat sürelerinde mağduriyet yaşamamaları, trafik güvenliğini tehlikeye atmamaları ve güvenli bir planlama yapabilmeleri adına yola çıkmadan önce güzergah tescillerini titizlikle kontrol etmeleri gerektiği uyarısında bulundu.

İşte Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre ülke genelinde güzergah güzergah yollardaki son durum:

Bölge Bölge, Güzergah Güzergah Son Yol Durumu

1. İzmir Çevre Otoyolu: Otoyolun 0 ile 1. kilometreleri arasında, 18.06.2026 - 19.06.2026 tarihlerinde köprü derzlerinin yenilenmesi çalışmaları yürütülmektedir. Bu doğrultuda Bostanlı Deresi Köprüsü Menemen istikametindeki sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılmış olup, ulaşım aksamadan sol ve orta şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

2. İzmir - Çeşme Otoyolu: Otoyolun 0 ile 12. kilometreleri arasında, Çeşme istikameti orta refüjde bulunan aydınlatma sistemlerinin bakım işlerinin yapılması amacıyla 16.06.2026 - 20.06.2026 tarihleri arasında (Gece saat 00:00 ile sabah saat 05:00 saatleri arasında geçerli olmak üzere) sol ve orta şerit trafiğe kapatılacaktır. Gece boyunca trafik akışı güvenli şekilde sağ şeritten yürütülecektir.

3. Ankara - Kırıkkale Yolu: Yolun 6 ile 9. kilometreleri arasında, 16.06.2026 tarihinden itibaren Kırıkkale - Ankara istikametinde üstyapı onarım (BSK asfalt kaplama) çalışmaları başlatılmıştır. Bu şerit tamamen trafiğe kapatılmış olup, ulaşım Ankara - Kırıkkale istikametindeki şeritten iki yönlü (gidiş-geliş) olarak ortaklaşa sağlanmaktadır.

4. Aksaray - Nevşehir Yolu: Söz konusu yolun 0 ile 31. kilometreleri arasında, 16.06.2026 tarihinden itibaren geniş kapsamlı yol yapım çalışmaları yürütülmektedir. Bu doğrultuda yolun 13 ile 16. kilometreleri arasındaki kesiminde ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak kontrollü aktarılmaktadır.

5. İstanbul - Çorlu Yolu: Güzergahın 32 ile 33. kilometreleri arasında, 10.06.2026 tarihinden bu yana devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş olarak sağlanmaktadır. Çalışma süresince trafik güvenliğinin en üst düzeyde tescil edilebilmesi için Şahbaz Köyü yoluna giriş ve çıkışlar tamamen kapatılmıştır; sürücülerin ulaşımı alternatif devlet ve imar yolları üzerinden sağlaması gerekmektedir.

6. Sakarya - Bilecik - Bozüyük Yolu: Yolun 38 ile 41. kilometreleri arasında, 17.06.2026 tarihinden itibaren Sakarya - Bilecik istikametinde konumlanan Osmangazi Tüneli'nin sağ şeridinde bakım onarım çalışmaları başlatılmıştır. Tünel içindeki trafik akışı geçici olarak tek yönlü iptal edilerek sol şeritten iki yönlü (gidiş-geliş) olarak sürdürülmektedir.

7. Kayseri - Pınarbaşı Yolu: Güzergahın 24 ile 29. kilometreleri arasında, 16.06.2026 tarihinden itibaren sürdürülen yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak paylaştırılmaktadır. Sürücülerin bu hattı kullanarak Tomarza ilçesine ulaşabilmesi için Akmescit yolunu alternatif olarak tercih etmeleri gerekmektedir.

8. (Zonguldak - Bartın) İl Sınırı - Bartın - Kurucaşile Yolu: Yolun 27 ile 29. kilometreleri arasında inşaatı devam eden Bartın-3 Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı tamamen trafiğe kapatılmıştır. Bölgedeki araç sirkülasyonu, bölünmüş yolun açık olan diğer şerit tarafından iki yönlü olarak organize edilmektedir.

9. Van - Tatvan Yolu: Yolun 0 ile 3. kilometreleri arasında yer alan kritik geçiş noktası Kuskunkıran Tüneli'nde, 18.06.2026 - 20.06.2026 tarihlerinde, gündüz 09:00 ile 18:00 saatleri arasında drenaj hatları görüntüleme ve temizlik çalışması yapılmaktadır. Çalışma saatlerinde tünel içi trafik tamamen kapatılacak olup, ulaşım 13-12 ve 65-58 Kontrol Kesim No'lu İl yolları (Kuskunkıran Geçidi eski dağ yolu) üzerinden alternatif rotayla sağlanacaktır.

10. Trabzon - Rize Yolu: Sahil yolunun 0 ile 1. kilometreleri arasında, 15.06.2026 - 30.06.2026 tarihleri arasında planlanan yaya üst geçidi montaj çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Güvenlik tedbirleri kapsamında bölünmüş yolun her iki yönünde de ulaşım tek şeride düşürülmüş olup, geçişler kontrollü olarak yürütülmektedir.