KGM 22 Mayıs yol durumu bültenini yayınladı! Hafta sonu yola çıkacaklar dikkat

22 Mayıs 2026 Cuma günü yayımlanan yol durumu bülteni ile birlikte, ülke genelinde yürütülen bakım, onarım, heyelan ve yol yapım çalışmaları nedeniyle bazı hatlarda geçici kapanmalar, şerit daralmaları ve servis yolu yönlendirmeleri olacağı uyarısı yapıldı.

KGM, sürücülerin güvenli seyahat etmesi, ani fren ve kaza risklerinin önüne geçilmesi için güzergahlardaki trafik işaretçilerine ve hız sınırlarına harfiyen uyulması gerektiğini hatırlattı.

İşte 22 Mayıs 2026 Cuma günü KGM verilerine göre öne çıkan detaylı yol haritası:

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ VE OTOYOLLARDA BAKIM ALARMI

1915 Çanakkale Köprüsü: Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında, köprü bünyesinde yürütülen bakım-onarım çalışmaları nedeniyle 179+300 ile 188+100 kilometreleri arasında çalışma planlanmıştır. 20 Mayıs 2026'da başlayan bu çalışma 1 Temmuz 2026 Çarşamba gününe kadar devam edecek olup sürücülerin şerit daralmalarına karşı dikkatli olması gerekmektedir.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu: Kırkağaç Kavşağı ile Akhisar Kavşakları arasındaki (306+370 – 312+100 kilometreler arası) üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarma yapılmıştır. Bu bölgede ulaşım, diğer istikametten iki yönlü (gidiş-geliş) olarak tek şeride bölünerek sağlanmaktadır.

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu: Devam eden otoyol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti (4-5. kilometreler arası) tamamen trafiğe kapatılmıştır. Bu hatta ulaşım, Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü 3x3 şerit olarak kontrollü sürdürülmektedir.

HEYELAN VE KAVŞAK ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KAPANAN YOLLAR

Tokat-Sivas Yolu: Yolun 19 ile 22. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti tamamen trafiğe kapanmıştır. Güzergahta ulaşım, Tokat istikametinden iki yönlü olarak paylaşımlı şekilde verilmektedir.

Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep Yolu: Yolun 3+500 kilometresinde bulunan Sanayi Farklı Seviyeli Kavşak çalışmaları nedeniyle ana yol trafiğe kapatılmış olup, sürücüler servis yoluna yönlendirilmektedir.

Eskişehir-Kütahya Yolu: Devlet yolunun 37. kilometresinde yer alan Sporkent Kavşağı’ndaki iyileştirme çalışmaları nedeniyle bu bölgede trafik akışı kontrollü olarak sürdürülmektedir.

BÖLGESEL YOL YAPIM VE TÜNEL ÇALIŞMALARI LİSTESİ

Maden-Erzurum Yolu: Yolun 2. kilometresinde yer alan Maden Aç-Kapa Tüneli'nin her iki yönündeki tüplerde elektrik ve aydınlatma sistemi montaj çalışmaları yürütülmektedir. Bu nedenle tünel içindeki ulaşım tek şeritten kontrollü olarak aktarılmaktadır.

Isparta-Beyşehir Yolu: Yolun 29 ile 36. kilometreleri arasında yürütülen yoğun yol yapım çalışmaları nedeniyle ana hat kapatılmış, ulaşım geçici servis yolundan sağlanmaktadır.

Bingöl-Karlıova Yolu: Güzergahın 1 ile 3. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı iş makineleri eşliğinde kontrollü verilmektedir.

İnebolu-Kastamonu Yolu: Yolun 52 ile 56. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler ana yol yerine servis yoluna yönlendirilmektedir.