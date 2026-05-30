KGM az önce duyurdu: Ankara, İstanbul, Çanakkale hattında o yollar kapatıldı!

9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçiren milyonlarca vatandaş için büyük dönüş yolculuğu başladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
KGM az önce duyurdu: Ankara, İstanbul, Çanakkale hattında o yollar kapatıldı!
Yayınlanma:

Tatilin 8’inci, bayramın ise 4’üncü gününde yollara akın eden sürücüler nedeniyle ana arterlerde devasa yoğunluklar oluşuyor. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), kilit noktalardaki son durumları paylaşırken; uzmanlar ve valilikler dönüş yolundaki sürücüler için peş peşe hayati uyarılar ve radikal kararlar yayımladı.

Son Dakika: Bolu Valiliği'nden Ağır Vasıtalara İstanbul İstikameti Yasağı!

Dönüş yolunun en kritik kilit noktası olan TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde (özellikle Köroğlu Rampaları mevkisinde) sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul istikametine doğru kilometrelerce araç kuyruğu oluştu ve trafik yer yer durma noktasına geldi.

Yaşanan bu tıkanıklık üzerine Bolu Valiliği trafiği rahatlatmak adına flaş bir tedbir kararı aldı: Bugün (30 Mayıs Cumartesi) saat 13.00’ten itibaren 1 Haziran Pazartesi günü saat 01.00’e kadar; kamyon, çekici, tır ve tanker cinsi ağır vasıta araçların İstanbul istikametine geçişlerine kesinlikle izin verilmeyecek.

Hatırlatma: Köprü ve Otoyollarda Ücretsiz Geçiş Sürüyor

Karayolları Genel Müdürlüğü bültenine göre; Kurban Bayramı tatili kapsamında gün sonuna (bu gece saat 24.00'e) kadar KGM tarafından işletilen tüm otoyollar ile İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olarak yapılmaya devam edecek. (Yap-İşlet-Devret modeli özel yollar kapsam dışıdır).

Rotalara Göre Kritik Yol Çalışmaları ve Kısıtlamalar
Seyahat planı yapacak sürücülerin radarında olması gereken, yapım, bakım ve onarım nedeniyle kontrollü geçiş uygulanan güncel KGM haritası:

Marmara ve Ege Hattı

1915 Çanakkale Köprüsü: Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu hattındaki köprüde bakım ve onarım çalışmaları yapıldığından sürücülerin trafik işaretlerine azami dikkat etmesi gerekiyor.
Çanakkale - Çan Yolu: Yolun 25-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor.
Aydın - Denizli Otoyolu: Otoyolun 7. kilometresinde devam eden üstyapı çalışmaları sebebiyle Denizli-Aydın istikametinde ulaşım sağ şeritten kontrollü veriliyor.

Ankara ve İç Anadolu Hattı

Polatlı - Ankara Yolu (Kritik Kapatma): Yolun 44-46. kilometrelerindeki Turkuaz Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle; Turkuaz, Yapracık ve Atayurt mahallelerinin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe tamamen kapatıldı. Sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Nevşehir - Kayseri Yolu: Yolun 57-58. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden gidiş-dönüş (iki yönlü) olarak sürdürülüyor.
Karadeniz, Doğu ve Akdeniz Hattı

Ordu - Gölköy - Mesudiye Yolu: 46-49. kilometreler arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü geçişle yürütülüyor.

Göksun - Elbistan Yolu: Yolun 22-48. kilometrelerindeki geniş çaplı çalışmalar nedeniyle sürücülerin yavaş seyretmesi önem arz ediyor.

Bingöl - Solhan Yolu: 11-12. kilometrelerdeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Beyşehir - Derebucak Yolu: 3-61. kilometreler gibi çok geniş bir hat boyunca devam eden yapım çalışmaları nedeniyle trafik işaretçilerine mutlaka uyulmalıdır.
Uzmanından Altın Değerinde "Dönüş Önerileri"

İleri Sürüş Uzmanı Ramazan Ceylan, bayram trafiğinde kazaların en büyük tetikleyicisinin acelecilik, aşırı yorgunluk, uykusuzluk ve dikkatsizlik olduğunu hatırlatarak sürücüleri sabırlı olmaya davet etti.

Uzmanlar ayrıca yola çıkmadan önce araçların lastik, fren ve motor hidroliği kontrollerinin mutlaka yapılması gerektiğinin; kurban etlerinin taşınması esnasında ise araç dengesini bozacak aşırı yüklemelerden kesinlikle kaçınılması gerektiğinin altını çiziyor.

CHP Genel Merkezi'nde tarihi gün! Kılıçdaroğlu bugün kürsüye çıkıyorCHP Genel Merkezi'nde tarihi gün! Kılıçdaroğlu bugün kürsüye çıkıyorGündem
karayolu
Günün Manşetleri
Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde savaş açtı!
Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne geldi
Türk Altın'dan Kurban Bayramı mesajı
Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol'dan
CHP Genel Merkezi'nde tarihi gün!
Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye
31 Mayıs Pazar Günü 21 ilde gök gürültülü sağanak yağış
Marmaris'te tur teknesi bir anda arızalandı, saniyeler içinde battı!
Naci Görür İstanbul depremi tahminini değiştirdi!
Radarları unutturacak icat! Görünmez dronları sesinden buluyor
Çok Okunanlar
31 Mayıs Pazar Günü 21 ilde gök gürültülü sağanak yağış 31 Mayıs Pazar Günü 21 ilde gök gürültülü sağanak yağış
Altında "Hürmüz Boğazı" depremi! Çeyrek altın rekor kırdı Altında "Hürmüz Boğazı" depremi! Çeyrek altın rekor kırdı
Son Dakika: Akaryakıt fiyatları pompayı sallıyor! Son Dakika: Akaryakıt fiyatları pompayı sallıyor!
Az önce deprem mi oldu? 30 Mayıs 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi Az önce deprem mi oldu? 30 Mayıs 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Esenyurt'ta kıskançlık dehşeti! Esenyurt'ta kıskançlık dehşeti!