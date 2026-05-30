KGM az önce duyurdu: Ankara, İstanbul, Çanakkale hattında o yollar kapatıldı!

Tatilin 8’inci, bayramın ise 4’üncü gününde yollara akın eden sürücüler nedeniyle ana arterlerde devasa yoğunluklar oluşuyor. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), kilit noktalardaki son durumları paylaşırken; uzmanlar ve valilikler dönüş yolundaki sürücüler için peş peşe hayati uyarılar ve radikal kararlar yayımladı.

Son Dakika: Bolu Valiliği'nden Ağır Vasıtalara İstanbul İstikameti Yasağı!

Dönüş yolunun en kritik kilit noktası olan TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde (özellikle Köroğlu Rampaları mevkisinde) sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul istikametine doğru kilometrelerce araç kuyruğu oluştu ve trafik yer yer durma noktasına geldi.

Yaşanan bu tıkanıklık üzerine Bolu Valiliği trafiği rahatlatmak adına flaş bir tedbir kararı aldı: Bugün (30 Mayıs Cumartesi) saat 13.00’ten itibaren 1 Haziran Pazartesi günü saat 01.00’e kadar; kamyon, çekici, tır ve tanker cinsi ağır vasıta araçların İstanbul istikametine geçişlerine kesinlikle izin verilmeyecek.

Hatırlatma: Köprü ve Otoyollarda Ücretsiz Geçiş Sürüyor

Karayolları Genel Müdürlüğü bültenine göre; Kurban Bayramı tatili kapsamında gün sonuna (bu gece saat 24.00'e) kadar KGM tarafından işletilen tüm otoyollar ile İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olarak yapılmaya devam edecek. (Yap-İşlet-Devret modeli özel yollar kapsam dışıdır).

Rotalara Göre Kritik Yol Çalışmaları ve Kısıtlamalar

Seyahat planı yapacak sürücülerin radarında olması gereken, yapım, bakım ve onarım nedeniyle kontrollü geçiş uygulanan güncel KGM haritası:

Marmara ve Ege Hattı

1915 Çanakkale Köprüsü: Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu hattındaki köprüde bakım ve onarım çalışmaları yapıldığından sürücülerin trafik işaretlerine azami dikkat etmesi gerekiyor.

Çanakkale - Çan Yolu: Yolun 25-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor.

Aydın - Denizli Otoyolu: Otoyolun 7. kilometresinde devam eden üstyapı çalışmaları sebebiyle Denizli-Aydın istikametinde ulaşım sağ şeritten kontrollü veriliyor.

Ankara ve İç Anadolu Hattı

Polatlı - Ankara Yolu (Kritik Kapatma): Yolun 44-46. kilometrelerindeki Turkuaz Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle; Turkuaz, Yapracık ve Atayurt mahallelerinin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe tamamen kapatıldı. Sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Nevşehir - Kayseri Yolu: Yolun 57-58. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden gidiş-dönüş (iki yönlü) olarak sürdürülüyor.

Karadeniz, Doğu ve Akdeniz Hattı

Ordu - Gölköy - Mesudiye Yolu: 46-49. kilometreler arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü geçişle yürütülüyor.

Göksun - Elbistan Yolu: Yolun 22-48. kilometrelerindeki geniş çaplı çalışmalar nedeniyle sürücülerin yavaş seyretmesi önem arz ediyor.

Bingöl - Solhan Yolu: 11-12. kilometrelerdeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Beyşehir - Derebucak Yolu: 3-61. kilometreler gibi çok geniş bir hat boyunca devam eden yapım çalışmaları nedeniyle trafik işaretçilerine mutlaka uyulmalıdır.

Uzmanından Altın Değerinde "Dönüş Önerileri"

İleri Sürüş Uzmanı Ramazan Ceylan, bayram trafiğinde kazaların en büyük tetikleyicisinin acelecilik, aşırı yorgunluk, uykusuzluk ve dikkatsizlik olduğunu hatırlatarak sürücüleri sabırlı olmaya davet etti.

Uzmanlar ayrıca yola çıkmadan önce araçların lastik, fren ve motor hidroliği kontrollerinin mutlaka yapılması gerektiğinin; kurban etlerinin taşınması esnasında ise araç dengesini bozacak aşırı yüklemelerden kesinlikle kaçınılması gerektiğinin altını çiziyor.