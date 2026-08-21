KGM güncel yol bültenini açıkladı! TEM ve İzmir Çevre Otoyolu dahil birçok hat kapatıldı
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Türkiye genelinde yapım, bakım, onarım ve sel hasarı giderme çalışmalarının sürdüğü yol kesimlerine ilişkin 21 Ağustos 2026 tarihli güncel yol durumu bültenini yayımladı.
Sürücülerin can ve mal güvenliği açısından çalışma yapılan bölgelerde hız limitlerine, trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları istendi.
GÜNCEL YOL DURUMU VE TRAFİK DÜZENLEMELERİ
İzmir Çevre Otoyolu: Osmangazi Köprüsü Viyadüğü Menemen istikameti 0-1. kilometrelerindeki genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatıldı; ulaşım diğer şeritlerden veriliyor.
TEM Otoyolu: Doğu İzmit - Dilovası kavşakları arası (0-10. km) İstanbul istikametindeki üstyapı çalışmaları dolayısıyla sürücüler TEM Doğu İzmit ve Kuzey Marmara Otoyolu kavşaklarından alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.
Bursa - Yalova Yolu: 36-40. kilometreler arasındaki üstyapı onarımı nedeniyle yol kapatılarak trafik
Yalova-Bursa istikametinden çift yönlü sağlanıyor.
Ankara - Kırıkkale Yolu: Kırıkkale-Ankara istikameti 16-19. kilometreler trafiğe kapatılarak ulaşım karşı yönden iki yönlü veriliyor.
Çankırı - Ankara Yolu: 4-5. kilometrelerdeki çalışmalar sebebiyle Çankırı istikameti kapatılarak trafik diğer istikametten çift yönlü akıtılıyor.
Afyonkarahisar İl Sınırı - Konya Yolu: 7-10. kilometreler arasındaki çalışmalar nedeniyle Konya-
Afyonkarahisar yönü kapatılarak ulaşım karşı şeritten çift yönlü sürdürülüyor.
Hopa - Borçka - Artvin Yolu: 28-34. kilometreler arasındaki sel hasarı giderme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Diyarbakır - Silvan Yolu: 50-52. kilometreler yol yapımı nedeniyle trafiğe kapatıldı, ulaşım sağ şeritten iki yönlü yapılıyor.
Vezirköprü - Havza Yolu: 25-27. kilometrelerde yol yapım çalışmaları kontrollü olarak devam ediyor.
Kangal - Sincan Ayrımı - Divriği Yolu: 0-14. kilometreler arasında asfalt sathi kaplama çalışmaları sürüyor.