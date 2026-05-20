KGM il il duyurdu! Bugün yola çıkacaklar dikkat, çok sayıda yol trafiğe kapatıldı

Güvenli bir seyahat için sürücülerin şerit daralmalarına dikkat etmeleri, hız sınırlarını düşürmeleri ve trafik işaret ile işaretçilerine titizlikle uymaları gerekiyor.

OTOYOLLARDA BANT AKTARIMI VE BAKIM ÇALIŞMALARI

Şehirler arası transit geçiş sağlayan otoyol ağlarında yürütülen çalışmalar nedeniyle trafik akışı geçici olarak diğer istikametlere kaydırılıyor:

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu: Kırkağaç - Akhisar kavşakları arasındaki üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarımı yapıldı. Bu bölgede ulaşım, karşı istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak paylaşımlı sağlanıyor.

1915 Çanakkale Köprüsü: Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında köprünün belirli kesimlerinde bakım ve onarım çalışmaları yürütülüyor. Sürücülerin şerit daralmalarına karşı dikkatli olması önem arz ediyor.

YAPIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE SERVİS YOLUNA AKTARILAN GÜZERGAHLAR

Yol genişletme ve yeni hat yapım faaliyetleri sebebiyle ana trafiğin tamamen servis yollarına yönlendirildiği kesimler şu şekildedir:

Isparta - Beyşehir Yolu: Yolun 29-36. kilometreleri arasında devam eden yapım çalışmaları dolayısıyla ana yol trafiğe kapatılarak ulaşım geçici servis yolundan gidiş-dönüş olarak sürdürülüyor.

Kırıkkale - Kırşehir Yolu: Güzergahın 69-72. kilometreleri arasındaki yol yapım faaliyetleri nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

TRAFİĞİN KARŞI YÖNDEN İKİ YÖNLÜ VERİLDİĞİ NOKTALAR

Bazı ana arterlerde çalışmaların yürütüldüğü şeritler tamamen kapatılarak akış karşı şeride aktarılıyor:

Ankara - Konya Yolu: Yolun 39-42. kilometrelerinde yer alan Gölbek Kavşağı’ndaki yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, karşı şeritten iki yönlü olarak paylaşımlı veriliyor.

Amasya - Turhal Yolu: Güzergahın 63-65. kilometrelerinde devam eden yol çalışmaları sebebiyle Turhal istikameti ulaşıma kapatılarak, akış diğer taraftan iki yönlü olarak sağlanıyor.

Diyarbakır - Siverek Yolu: Yolun 10-16. kilometreleri arasındaki genişletme çalışmaları dolayısıyla ana şeritler kapatıldı; bölgede trafik akışı tek şeritten iki yönlü olarak devam ediyor.

PROJE VE YAPIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KONTROLLÜ GEÇİŞLER

Bölgesel otoyol projelerinin bağlantı noktalarında ve devlet yollarında ise trafik kontrollü olarak eritiliyor:

Silifke - Mersin Yolu: Yolun 21-22. kilometrelerinde, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi kapsamındaki inşaat faaliyetleri sebebiyle ulaşım kontrollü ve yavaşlatılmış olarak paylaşımlı yürütülüyor.

Malatya - Gölbaşı Yolu: Güzergahın 73-82. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle şeritler daraltılarak kontrollü geçiş izni veriliyor.

Çanakkale - Çan Yolu: Yolun 25-26. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bu bölgede kontrollü olarak sürdürülüyor.