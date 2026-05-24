KGM peş peşe duyurdu! TEM, Ankara ve Akdeniz hattında yola çıkacaklar dikkat

KGM'den yapılan açıklamada, çalışmaların devam ettiği kesimlerde sürücülerin yavaş gitmesi, trafik işaret ve işaretçilerine mutlaka uyması gerektiği önemle vurgulandı.

İşte bültene göre, yurdun dört bir yanında ulaşımın kontrollü sağlandığı, şeritlerin kapatıldığı veya servis yollarına aktarıldığı o kritik güzergahlar:

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu: Otoyol çalışmaları nedeniyle yolun 4 ile 5. kilometreleri arasında ulaşım, yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor.

TEM Otoyolu (İstanbul): Gaziosmanpaşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yürütülen çalışmalar dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu noktada ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu: Otoyolun 9 ve 10. kilometrelerinde Denizli istikametinde yürütülen şev çalışması sebebiyle emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer şeritlerden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Nevşehir-Kayseri Yolu: Yolun 59 ile 62. kilometreleri arasındaki yapım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü olarak paylaşımlı sağlanıyor.

Kumluca-Kemer-Antalya Yolu: Güzergahın 31 ve 32. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü olarak izin veriliyor.

Isparta-Beyşehir Yolu: Yolun 29 ile 36. kilometreleri arasındaki yoğun yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tamamen servis yolundan sürdürülüyor.

Hopa-Borçka-Artvin Yolu: Yolun 13 ile 15. kilometreleri arasında devam eden yapım çalışması nedeniyle yol belirli aralıklarla ve kısa sürelerle trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü veriliyor.

Eskişehir-Kütahya Yolu: Güzergahın 37. kilometresinde yer alan Sporkent Kavşağı'ndaki iyileştirme çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.

Tosya-Osmancık Yolu: Yolun 41 ile 46. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.

Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep Yolu: Bölgedeki farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle ana yol trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.