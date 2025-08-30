KGM son dakika: 30 Ağustos’ta Türkiye’de hangi yollar trafiğe kapalı? 🚧

30 Ağustos 2025’te yola çıkmayı planlayan sürücüler için Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) güncel yol durumu bültenini paylaştı.

Yağmur Biçen Kaplan
 Tatil ve iş seyahatlerinizi planlarken hangi yolların kapalı olduğunu, nerelerde yol çalışmaları olduğunu bilmek büyük önem taşıyor.

KGM’nin açıklamasına göre, yapım, bakım ve onarım çalışmaları süren kesimlerde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaretlerine uyması gerekiyor. İşte kritik noktalar:

TEM Otoyolu (Edirne Batı Kavşağı – Gümüşova Kavşağı): 21:00-06:00 saatleri arasında yama ve onarım çalışmaları nedeniyle şerit daraltması uygulanıyor.

TAG Otoyolu (Nurdağı Kavşağı – Bahçe Kavşağı, 3-5.km, Başpınar Viyadüğü): Derz ve mesnet değişimi ile üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapalı; ulaşım Gaziantep yönünden iki yönlü sağlanıyor.

Polatlı-Ankara Yolu (44-45.km): Köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle şerit daraltması var; ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Muğla-Marmaris Ayr.-Ortaca Yolu (48-49.km): Ortaca Devlet Hastanesi kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü.

Konya-Ereğli Yolu (2-14.km): Üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Bozüyük-Bilecik-Mekece Yolu (7-11.km): Üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Bilecik-Bozüyük istikameti trafiğe kapalı; ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Elazığ-Bingöl Yolu (5-10.km): Üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü.

Sinop-Samsun Yolu (46-50.km): Üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Sinop yönünde bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü sağlanıyor.

Kayseri-Pınarbaşı Yolu (23-24.km): Yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Ağrı-Doğubayazıt Yolu (28-31.km): Yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapalı; ulaşım diğer şeritten iki yönlü sağlanıyor.

Sürücüler, yol çalışmalarını göz önünde bulundurarak alternatif güzergahları tercih etmeli ve trafik işaretlerine uymalıdır.

