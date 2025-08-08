KGM uyardı: Bu yollar trafiğe kapalı olacak!

Türkiye genelinde birçok karayolunda yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Yola çıkmadan önce bu bilgilere göz atmanız, hem güvenliğiniz hem de yolculuğunuzun süresi açısından büyük önem taşıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre;

🔸 TAG Otoyolu (Adana–Gaziantep istikameti): Aslanlı Tüneli çıkışında, 15–16. kilometrelerde yapılan üstyapı bakım çalışmaları nedeniyle sol ve orta şeritler trafiğe kapatıldı. Ulaşım sağ şeritten kontrollü şekilde sağlanıyor.

🔸 TEM Otoyolu (Hendek–Akyazı arası): 0–6. kilometrelerde 4 Ağustos itibarıyla başlayan üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle güzergâh zaman zaman trafiğe kapatılıyor. Trafik akışı karşı yönden iki yönlü olarak veriliyor. Ayrıca, Kuzey Marmara Otoyolu TEM Akyazı Kavşağı’ndan Ankara istikametine çıkış bir süreliğine kapatılacak.

🔸 Melenağzı–Akçakoca yolu (0–5. km): Asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Sürücüler trafik işaretlerine dikkat etmeli.

🔸 Hudut–Dereköy yolu (15–20. km): Üstyapı yenileme çalışmaları sürüyor. Trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

🔸 Afyonkarahisar–Uşak yolu (29–33. km): Kütahya ve Antalya ayrım kavşakları arasında muhtelif kesimlerde üstyapı onarımı devam ediyor. Sürücüler dikkatli olmalı.

🔸 Kangal–Sivas yolu (10–15. km): Asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle kontrollü ulaşım uygulanıyor.

🔸 İnegöl–Bozüyük–Bilecik–Eskişehir İl Sınırı Yolu (32–42. km): Bursa-Ankara yönü yol yapım çalışmaları nedeniyle kapalı. Ulaşım, Ankara-Bursa yönünden çift yönlü sağlanıyor.

🔸 Kayseri–Pınarbaşı yolu (23–24. km): Yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü veriliyor.

🔸 Batman–Beşiri–Kurtalan–Siirt yolu (17–23. km): Yapım çalışmaları nedeniyle sol şerit kapalı. Ulaşım sağ şeritten iki yönlü olarak devam ediyor.

🔸 Arhavi–Hopa–Sarp yolu (32–34. km): Kemalpaşa ve Üçkardeşler tünelleri ile Sarp tünellerinde elektrik ve elektronik sistemlerin bakım çalışması yapılacak. 8 Ağustos’ta 08:00–17:00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.