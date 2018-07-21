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Kıbrıs gazileri ve aileler kahvaltıda buluştu

Türkiye- Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti, Kıbrıs Barış Harekatının 44. yıldönümü nedeniyle kahvaltı organizasyonu düzenledi. Kıbrıs gazileri ve yakınlarının katıldığı kahvaltıda bir taraftan şiiirler okundu bir taraftan da türküler söylendi.

Kıbrıs gazileri ve aileler kahvaltıda buluştu

Kıbrıs Barış Harekatının 44. yıldönümü gazileri ve aileleri bir araya getirdi.

Türkiye- Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti, Kıbrıs Barış Harekatının 44. yıldönümü için kahvaltı organizasyonu düzenledi.

Türkiye Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti Genel Başkanı olan Rüşat Aydoğan, "Şehitlerimizi şükranla anıyor gazilerimiz saygıyla selamlıyorum."dedi.

Etkinlikte şiirler okundu türküler söylendi.

Programın sonunda bir de hatıra fotoğrafı çektirildi.

HABER - KAMERA: BÜLENT ÜNAL
ulusal.com.tr

Etiketler; #kıbrısgazileri #kahvaltı #istanbul
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