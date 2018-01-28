Kick boks dünyasının devleri İzmir Buca’da ringe çıktı.. Saldırgan tavırlarıyla tepkileri üzerine çeken Amerikalı boksör Bob Sapp ilk raund da nakavt oldu. 28 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği turnuva heyecanla izlendi.

Kıyasıya mücadele ettiler..



Kick boksun devleri Buca’da ringe çıktı...



Uluslararası Mix Fight Championship turnuvası ilgiyle izlendi.



Bob Sapp, James Mcsweeney, Peter Aerts, Sergio Pıque, Mehmet Özer, Selçuk Ustabaşı ve Atakan Arslan gibi kick boks sporunun başarılı isimlerinin katıldığı turnuva zorlu müsabakalara sahne oldu.



Toplam 14 maçın yapıldığı turnuvanın en dikkat çeken müsabakası Türk ve Amerikalı boksörler arasında geçti.



En dikkat çeken müsabaka görüntüsü ile korku salıp rakibi üstünde psikolojik üstünlük kurmaya çalışan Amerikalı Bob Sapp ile Türk sporcu Selçuk Ustabaşı mücadelesiydi. Selçuk Ustabaşı ilk raundda Amerikalı rakibini nakavat etti.



Bob Sapp, ünlü Türk boksör Selçuk Odabaşı’nın 1. raund da savurduğu sert tekmesiyle yere yığıldı. Yerinden kalkamayan Sapp hayatı boyunca unutamayacağı bir yenilgi tadmış oldu.







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