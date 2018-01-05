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Kılıçdaroğlu'ndan Özkul ailesine başsağlığı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Özkul'un kızı Güner Özkul'u arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

Kılıçdaroğlu'ndan Özkul ailesine başsağlığı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özkul ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, vefat eden sanatçı Münir Özkul'un kızı Güner Özkul'u telefonla aradı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Münir Özkul'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.


Kaynak: AA
Etiketler; #kılıçdaroğlu #güner özkul #kemal kılıçdaroğlu #chp #Münir Özkul
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