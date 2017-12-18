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Kilis 2. Off-Road oyunlarına ev sahipliği yaptı

Kilis 2. Off-Road oyunlarına ev sahipliği yaptı. Belediye ve Hür-Off spor kulubünün iş birliğiyle düzenlenen yarışmaya 27 ilden gelen 120 yarışmacı katıldı. Etkinlik nefes kesen görüntülere sahne oldu.

Kilis 2. Off-Road oyunlarına ev sahipliği yaptı

Kilis'te 2. Off -Road oyunları düzenlendi. 

27 ilden katılan 120 yarışmacı parkurda hünerlerini sergiledi.

Bazı araçlar kaza nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Çamura saplanan ve rampadan çıkamayan birçok araç, iş makineleriyle çekildi.

Hür-Off Spor Kulübü Başkanı Remzi Yırtıcı, bu etkinliğin son günlerde zor günler geçiren Kilis halkına eğlenceli anlar yaşattığını belirtti.

Yırtıcı, bu tarz etkinliklerin desteklenmesi gerektiğini savundu.

Yarışçıların çamur, rampa ve İtalyan çukurlarıyla zorlaştırılan parkurda ortaya koyduğu mücadele heyecanla izlendi.

Kilis, misafirperverliğiyle tüm yarışçılarda tam not aldı.

Yarışların tamamlanmasının ardından dereceye giren sporcular, çeşitli hediyeler verildi.



ulusal.com.tr

Etiketler; #kilis
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