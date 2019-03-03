Kilis'te 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yarışacak siyasi partilerin kesin adaylisteleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kilis'te 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici adaylistelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, kesin adaylisteleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Kilis'te siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Adalet ve Kalkınma Partisi

Kilis merkez: Mehmet Abdi Bulut

Musabeyli: Ayhan Yılmaz

Polateli: Hakkı Çelik

Elbeyli: Süleyman Şimşek



Cumhuriyet Halk Partisi

Polateli: Mustafa Polat (Millet İttifakı)

Elbeyli: Abdurrahman Karaşahin (Millet İttifakı)



Milliyetçi Hareket Partisi

Kilis merkez: Ömer Yabancı

Musabeyli: İhsan Ölmez

Polateli: Hakkı Kılıç

Elbeyli: Suat Kemal Özkan



İYİ Parti

Kilis merkez: Ahmet Nalçacıoğlu (Millet İttifakı)

Musabeyli: Halil Çetin (Millet İttifakı)



Saadet Partisi

Kilis merkez: Şerif Karakurt

Musabeyli: Abdullah Fizgelioğlu

Polateli: Mihdat Bayındır

Elbeyli: Murat Gezici



Bağımsız Türkiye Partisi

Kilis merkez: Alaiddin Özkar

Musabeyli: Abdullah Elmacı

Polateli: Fethime Eşki

Elbeyli: Abidin Dokuzluoğlu



Demokratik Sol Parti

Kilis merkez: Cafer Gültekin



Türkiye Komünist Partisi

Kilis merkez: İlker Buğday