Kilis'te 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici adaylistelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, kesin adaylisteleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Kilis'te siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Kilis merkez: Mehmet Abdi Bulut
Musabeyli: Ayhan Yılmaz
Polateli: Hakkı Çelik
Elbeyli: Süleyman Şimşek
Cumhuriyet Halk Partisi
Polateli: Mustafa Polat (Millet İttifakı)
Elbeyli: Abdurrahman Karaşahin (Millet İttifakı)
Milliyetçi Hareket Partisi
Kilis merkez: Ömer Yabancı
Musabeyli: İhsan Ölmez
Polateli: Hakkı Kılıç
Elbeyli: Suat Kemal Özkan
İYİ Parti
Kilis merkez: Ahmet Nalçacıoğlu (Millet İttifakı)
Musabeyli: Halil Çetin (Millet İttifakı)
Saadet Partisi
Kilis merkez: Şerif Karakurt
Musabeyli: Abdullah Fizgelioğlu
Polateli: Mihdat Bayındır
Elbeyli: Murat Gezici
Bağımsız Türkiye Partisi
Kilis merkez: Alaiddin Özkar
Musabeyli: Abdullah Elmacı
Polateli: Fethime Eşki
Elbeyli: Abidin Dokuzluoğlu
Demokratik Sol Parti
Kilis merkez: Cafer Gültekin
Türkiye Komünist Partisi
Kilis merkez: İlker Buğday
Kilis'te 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yarışacak siyasi partilerin kesin adaylisteleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kilis'te 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici adaylistelerindeki incelemeler tamamlandı.