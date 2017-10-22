Suriye sınırındaki Kilis'e, fırtına obüsü ve tank sevkıyatı yapıldı.
Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin İlçesi'nin karşısında bulunan Kilis'e askeri sevkiyat devam ediyor.
7 çekicinin taşıdığı obüs ve tanklar, terör örgütü PKK'nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG kontrolündeki bölgelerin Türkiye tarafındaki sınır karakollarına konuşlandırıldı.
Çekiciler, tank ve obüsleri ulaştrıdıktan sonra kentten ayrıldı.
Suriye sınırındaki Kilis'e, fırtına obüsü ve tank sevkıyatı yapıldı.
Suriye sınırındaki Kilis'e, fırtına obüsü ve tank sevkıyatı yapıldı.
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