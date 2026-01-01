Kilis merkezli DEAŞ operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde Kilis ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleşen baskınlarda haklarında yakalama kararı bulunan 10 şüpheli gözaltına alındı.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyet müdürlüğüne götürülen zanlılar, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 10 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mahkeme, diğer şüpheliler hakkında ise tahliye kararı verdi. Zanlılardan 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldığı bildirildi.