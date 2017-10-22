Kilis'te göreve giden askerleri taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu 8 asker yaralandı

Kilis'te göreve giden askerleri taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu 8 asker yaralandı.



Alınan bilgiye göre, göreve giden askerleri taşıyan zırhlı araç, Şehit Mehmet Hudut Karakolu girişinde devrildi.



Kazada, araçtaki 8 asker yaralandı. Yaralı askerler, 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Tedavi altına alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.