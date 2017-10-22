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Kilis'te askeri araç devrildi! 8 asker yaralı

Kilis'te göreve giden askerleri taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu 8 asker yaralandı

Kilis'te askeri araç devrildi! 8 asker yaralı

Kilis'te göreve giden askerleri taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu 8 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, göreve giden askerleri taşıyan zırhlı araç, Şehit Mehmet Hudut Karakolu girişinde devrildi.

Kazada, araçtaki 8 asker yaralandı. Yaralı askerler, 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #kaza #mehmetçik #asker #kilis
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