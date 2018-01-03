Kadının yanında iki çocuğunun da bulunduğu öğrenildi

Kilis'teki Suriye sınırında terör örgütü IŞİD'e üye olmaktan aranan bir kadın, iki çocuğuyla güvenlik güçlerine teslim oldu.



Suriye'deki çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği belirlenen bir kadın, iki çocuğuyla Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu.



Ekipler, terör örgütü D IŞİDmensubu ve Türk vatandaşı olduğu tespit edilen Z.K. hakkında, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından arama kararı bulunduğu belirlendi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından Bingöl'e gönderilen Z.K, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.