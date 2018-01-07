Kilis'in Polateli ilçesinde dere yatağında kadın cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Belenözü köyü kırsalı Afrin Çayı'nda ceset gören vatandaşlar, jandarma ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 30 yaşlarında bir kadına ait olan ve üzerinden kimlik çıkmayan cesette bıçak izleri bulunduğu belirlendi.
Ceset, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Jandarma, kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.
Kilis'in Polateli ilçesinde dere yatağında kadın cesedi bulundu.
Kilis'in Polateli ilçesinde dere yatağında kadın cesedi bulundu.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.