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Kilis'te kadın cesedi bulundu

Kilis'in Polateli ilçesinde dere yatağında kadın cesedi bulundu.

Kilis'te kadın cesedi bulundu

Kilis'in Polateli ilçesinde dere yatağında kadın cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Belenözü köyü kırsalı Afrin Çayı'nda ceset gören vatandaşlar, jandarma ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 30 yaşlarında bir kadına ait olan ve üzerinden kimlik çıkmayan cesette bıçak izleri bulunduğu belirlendi.

Ceset, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma, kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Polateli #kilis #Belenözü Köyü #Afrin Çayı
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