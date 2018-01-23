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Kilis'te “kargo“ eylemi

Bir grup vatandaş, güvenlik gerekçesiyle kargo işlemlerini durdurduğunu iddia ettikleri şubenin önünde eylem yaptı

Kilis'te “kargo“ eylemi

Kilis'te bir grup vatandaş, kargo şirketinin "güvenlik gerekçesiyle" işlemleri durduğu iddiasıyla protesto gösterisinde bulundu.

Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir kargo şirketinin önünde toplanan grup, kargo şirketi çalışanlarıyla işlemlerin yapılmadığı iddiasıyla tartıştı. Gün içerisinde şubenin camına "güvenlik nedeniyle işlemler yapılamamaktadır" şeklinde yazı asıldığını iddia eden vatandaşlar, daha sonra basın açıklaması yapıp olaysız şekilde dağıldı.

Vatandaşlardan Remzi Yırtıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğup büyüdükleri Kilis'ten hiçbir koşulda ayrılmayı düşünmediklerini söyledi.

Söz konusu kargo şirketinin yaptığı hareketin kabul edilebilir olmadığını belirten Yırtıcı, karardan bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini kaydetti.

İsmail Cem Eryılmaz da Kilis'in ülkenin güneyinde, Suriye sınırında şirin bir il olduğunu, bugüne kadar çeşitli sıkıntılar yaşamasına rağmen hepsini ülkesine bağlılıkla aştığını dile getirdi.

Kargo şirketinin tutumunu kabul edemeyeceklerini vurgulayan Eryılmaz, "Biz artık bu kargo şirketini kentimizde istemiyoruz. Devletimizden de bu şirket hakkında gerekli işlemi yapmasını bekliyoruz. Bugün soğukta, yağmurda bu toprakların huzur ve güvenini sağlamak için Mehmetçik'imiz nöbet tutarken bizlere de sabırla beklemek ve ülkemizin yanında olduğumuzu göstermek gerekir." diye konuştu.

Bu arada, kargo işlemi için şubeye gelen bazı vatandaşlar, "sistemin olmadığı" gerekçesiyle geri gönderildi.

Kargo çalışanları ise kararın firmanın genel merkezi tarafından alındığını bildirdiler.


Kaynak: AA
Etiketler; #eylem #kargo #kilis
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