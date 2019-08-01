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Kilis'te kaza: 2 ölü, 20 yaralı

Kilis'te Suriye uyruklu tarım işçilerini taşıyan aracın devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastenelere kaldırıldı.

Kilis'te kaza: 2 ölü, 20 yaralı

İşçileri taşıyan minibüs kaza yaptı, 2 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi de yaralandı.

Kilis'in Elbeyli ilçesinde Suriyeli tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi. 

Ahmet Haculi idaresindeki minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. 

Yaralılar Kilis ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #kilis
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