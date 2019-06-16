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Kilis'te olası saldırı engellendi

Kilis'in Elbeyli ilçesi sınır hattında "Canlı bomba" yeleği ile yaklaşık 5 kilogram TNT patlayıcı madde bulundu. Malzemelerin terör örgütü PKK'ya ait olduğu değerlendiriliyor.

Kilis'te olası saldırı engellendi

Kilis'te yasa dışı yollarla kente silah ve mühimmat getirildiği bilgisine ulaşan jandarma, alarma geçti.

Kilis Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

Elbeyli ilçesi Çangallı köyü Suriye sınır hattında "Canlı bomba" yeleği ve patlayıcılar olduğunu belirledi. 

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, canlı bomba yeleğinin yanı sıra yaklaşık 5 kilogram TNT patlayıcı madde ele geçirdi.

Malzemelerin terör örgütü PKK'ya ait olduğu değelendiriliyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #kilis
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