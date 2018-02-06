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Kilis'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü

Kilis'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü.

Kilis'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü

Kilis'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Kilis-Elbeyli karayolu Yavuzlu köyü girişinde, Ali Makas'ın (64) kullandığı 79 AG 525 plakalı motosiklet ile H.K. idaresindeki 79 EG 771 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Makas ile motosiklette bulunan eşi Cemile Makas (63) ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesin kaldırılan yaralılar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücü H.K. gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #kilis
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