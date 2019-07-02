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Kilis'teki Arapça tabelalar değiştirildi

İçişleri Bakanlığı'nın uygulaması ile Kilis'teki Arapça tabelalar değiştirildi. 531 Arapça tabela yerine Türkçe tabela takıldı.

Kilis'teki Arapça tabelalar değiştirildi

Suriye sınırındaki Kilis'te, Arapça tabelalar kaldırıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bu açıklamalarından sonra harekete geçildi.

Bakanlığı'nın kararı kapsamında Kilis'te Suriyeli esnaf ile toplantı yapıldı. Tabelanın yüzde 75'lik bölümünde Türkçe, yüzde 25'lik bölümünde Arapça ifadelerin yer alması kararlaştırıldı.

Kentte şu ana kadar 531 Arapça tabela, Türkçe tabelayla değiştirildi.

Altı aya kadar ülke genelinde Arapça yazılı tabelalar Türkçesiyle değiştirilecek.

İşletme sahipleri bu tabelaların altına küçük bir yazıyla Arapça yazı yazabilecek.


ulusal.com.tr

Etiketler; #içişleri bakanlığı #kilis
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