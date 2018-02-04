Hatay ve Kilis'ten son dakika haberleri geldi. Kilis’te güvenlik gerekçesiyle eğitim-öğretime 12 Şubat tarihine kadar ara verildi. Hatay'ın sınır ilçesi olan Reyhanlı, Kumlu, Hassa ve Kırıkhan ilçelerinde de okullar 1 hafta tatil edildi.

Kilis’te güvenlik gerekçesiyle eğitim-öğretime 12 Şubat tarihine kadar ara verildi.



Kilis Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz merkezi ve merkez ilçeye bağlı köylerimizdeki okullarımızda 2017-2018 yarıyıl tatili bir hafta süreyle uzatılmıştır. İkinci yarıyıl eğitim ve öğretim dönemi 12 Şubat 2018 Pazartesi günü başlayacaktır." dedildi.



Valiliğin açıklaması şöyle;



İlimiz merkezi ve merkez ilçeye bağlı köylerimizdeki okullarımızda 2017-2018 yarıyıl tatili bir hafta süreyle uzatılmıştır. İkinci yarıyıl eğitim ve öğretim dönemi 12 Şubat 2018 Pazartesi günü başlayacaktır.



Vatandaşlarımıza saygı ile duyurulur.



Kilis’te güvenlik gerekçesiyle eğitim-öğretime 12 Şubat tarihine kadar ara verildi. Hatay'ın sınır ilçesi olan Reyhanlı, Kumlu, Hassa ve Kırıkhan ilçelerinde de okullar 1 hafta tatil edildi.





Azez'de PYD/PKK'nın saldırıları nedeniyle okulların tatil süresi uzatıldı

Terör örgütü PYD/PKK'nın, işgal ettiği Afrin'den düzenlediği saldırılar sebebiyle, Suriye'nin Türkiye sınırındaki Azez ilçesinde okulların yarıyıl tatil süresinin bir hafta uzatıldığı bildirildi.



Azez Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Afrin'de konuşlu PYD/PKK'nın düzenlediği saldırılar sebebiyle Azez, Mare ve kamplar bölgesindeki tüm okullarda yarıyıl tatil döneminin bir hafta süreyle uzatıldığı belirtildi.

Söz konusu uzatmanın, yarıyıl tatilinin bitiminden itibaren başladığı ve toplam 20 bin civarında öğrenciyi kapsadığı aktarıldı.



PYD/PKK terör örgütü, Afrin'in doğusunda muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesindeki bir pazara dün 7 füze fırlatmış, saldırıda pazardaki 1’i ağır 9 sivil yaralanmıştı. Azez’de daha sonra düzenlenen ikinci saldırıda 2 füze düşmüş, olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

Terör örgütü PYD/PKK, 19 Ocak tarihinde Suriye’nin Halep ilinin Türkiye sınırındaki Azez ilçesinde bulunan psikiyatri hastanesi ile kadın doğum hastanesini, top ateşine tutmuş ve bir hastanın hayatını kaybettiği 10'dan fazla da hastanın yaralandığı belirtilmişti.

PYD/PKK, Afrin üzerinden Azez'deki sivil yerleşim birimlerini sık sık hedef alıyor. Afrin'deki örgüt, Fırat Kalkanı bölgesinin tamamını ve İdlib çatışmasızlık bölgesini tehdit ediyor. Kilis'in merkezi ve Hatay'ın önemli bölümü de coğrafi yükseltileri nedeniyle Afrin'deki PYD/PKK'nın ateş menzilinde kalıyor.



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