Kilis'te 17 yıllık cinayet çözüldü: 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

Kilis'in Musabeyli ilçesinde 17 yıl önce Mehmet Erdoğan'ın öldürülüp ormanlık alana atılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada sona gelindi. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Kilis 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, olaya karıştığı tespit edilen 5 sanık hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Yıllardır aydınlatılamayan cinayet, sanıkların bıraktığı teknik izlerin detaylı şekilde incelenmesiyle gün yüzüne çıkarıldı.

'MUHTARLIK SEÇİMİ' BAHANESİYLE EVE ÇAĞIRIP ÖLDÜRDÜLER

Olay, Musabeyli ilçesine bağlı Yedigöz köyünde meydana geldi. Mehmet Erdoğan, 5 Şubat 2009'da evinden ayrıldıktan sonra kayıplara karıştı. Aramaların beşinci gününde Erdoğan'ın cansız bedeni, yerleşim yerlerine uzak olan Ballıpınar mevkiindeki ormanlık alanda bulundu. Dosyadaki bilgilere göre, husumete giden süreç Erdoğan'ın komşusu Gülistan T.'ye "yeşil kart" çıkartılması konusunda yardımcı olmasıyla başladı. Taraflar arasında bir süre sonra anlaşmazlık çıktı. Erdoğan'ın görüşmeyi sürdürmek istemesi üzerine Gülistan T., durumu ailesine anlattı. Bu gelişme, cinayet planının başlangıç noktası oldu.

İddianamede sanıkların cinayeti nasıl tasarladıklarına dair detaylara yer verildi. Mehmet Erdoğan, "muhtarlık seçimi konuşulacak" bahanesiyle Gülistan T. ve eşi İbrahim T.'nin evine çağrıldı. İddiaya göre Erdoğan, bu evde öldürüldü. Failler, cinayetin hemen ardından cesedi ortadan kaldırmak yerine, olayı nasıl gizleyeceklerine dair evde plan yaptı.

YAKILAN TRAKTÖR TAHTASI VE BAZ SİNYALİ ELE VERDİ

Dosyanın çözülmesinde kriminal bulgular ve teknik takipler belirleyici oldu. Cesedin bulunduğu Ballıpınar mevkiindeki traktör lastik izlerinin, şüphelilerden Hasan Y.'ye ait traktörle uyumlu olduğu tespit edildi. Hasan Y.'nin telefon sinyalinin de cesedin bulunduğu bölgeden baz verdiği ortaya çıkarıldı. Delilleri yok etmek isteyen şüphelilerin, taşıma işleminde kullandıkları traktörün arka kısmındaki tahtayı yakarak imha ettiği saptandı. Savcılık, iddianamesinde eylemleri ve elde edilen delilleri şu ifadelerle açıkladı: "Olay yerinde traktör arka teker izlerinin tespit edildiği ve yapılan teknik incelemede iz derinliği ile dingil mesafesinin sanık Hasan Y'ye ait traktörle uyumlu olduğu anlaşılmıştır. Yine Hasan Y'nin kullandığı telefonun hattının 9 Şubat 2009'da cesedin bulunduğu bölge civarından baz verdiğinin teknik analizle ortaya konulduğu ve Hasan Y'nin 'Şubat ayında köyden hiç çıkmadım' şeklindeki savunmasının bu verilerle örtüşmediği belirlenmiştir. Traktörün arka kısmında bulunan taşıma tahtasının şüpheli Hasan Y. tarafından yakılarak imha edildiği, böylelikle olayın üzerinin örtülmeye çalışıldığı anlaşılmıştır. Maktul Mehmet Erdoğan'ın cesedinin söz konusu bölgede bulunması üzerine olayın ortaya çıktığı, Halil Y'nin maktulü İbrahim T'nin evine götürerek icra başlangıcını sağladığı, Gülistan T'nin ise maktulden kurtulma yönündeki beyan ve yönlendirmeleriyle süreci başlatan ve diğer şüphelileri harekete geçiren kişi olduğu, Necati D'nin ise olayı gizlemek için cesedin atılacağı yeri belirlediği, tüm bu deliller birlikte değerlendirildiğinde tüm sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde önceden yaptıkları plan dahilinde maktul Mehmet Erdoğan'ı öldürmek suretiyle iştirak halinde 'tasarlayarak kasten öldürme' suçunu işledikleri tüm dosya kapsamından anlaşılmıştır"

Haklarında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istenen 5 sanığın yargılanmasına 12 Haziran 2026 tarihinde Kilis 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. Aynı dosya kapsamında 2023 yılında düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İbrahim T. ve Halil Y. tutuklanmış, ancak bir süre sonra delil yetersizliği gerekçesiyle serbest bırakılmışlardı.