Kilis’te ambalaj fabrikasında korkutan yangın! İtfaiye eri çöken duvarın altında kaldı

Kilis Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir ambalaj fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, çöken prefabrik beton duvarın altında kalan bir itfaiye eri yaralandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kilis’te ambalaj fabrikasında korkutan yangın! İtfaiye eri çöken duvarın altında kaldı
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Edinilen bilgilere göre, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ambalaj fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Kilis Belediyesi itfaiye ekipleri, AFAD, emniyet ve diğer ilgili ekipler sevk edildi.

VALİ VE BELEDİYE BAŞKANI OLAY YERİNE GELDİ

Kilis Valisi Ömer Kalaylı, yangının haber alınmasının ardından Belediye Başkanı Hakan Bilecen ile birlikte olay yerine gelerek çalışmaları takip etti. Vali Kalaylı, yangına 4 TOMA'nın da aralarında bulunduğu 37 araç ve 150 personelle müdahale edildiğini belirtti.

DUVAR ÇÖKTÜ, İTFAİYE ERİ YARALANDI

Yangının kontrol altına alındığını ve söndürme ile soğutma çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Kalaylı, yangında can kaybı ve genel olarak yaralanma olmadığını, ancak fabrikanın prefabrik beton duvarının çökmesi sonucu bir itfaiye erinin yaralandığını söyledi. Yaralı itfaiye erinin ambulansla hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen de yangının çok şiddetli olduğunu belirterek, "Çok şükür can kaybı yok. Fabrikanın duvarı çöktü, bir itfaiye erimiz bileğinden yaralandı. Herhangi bir ciddi sağlık durumu yok" dedi.

51 YANGIN ARACI GÖREVLENDİRİLDİ

Yangına müdahalede kent genelinde 51 yangın aracının bulunduğunu, bunlardan 50'sinin olay yerinde görev yaptığını belirten Bilecen, muhtemel bir yangına karşı bir aracın şehir merkezinde hazır bekletildiğini kaydetti.

Ekiplerin fabrikadaki söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

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