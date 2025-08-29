Kilis’te faciadan dönüldü: 6 kişinin bindiği motosiklet devrildi

Kilis’te 6 kişinin aynı motosiklete binmesi faciaya yol açtı. Gaziantep-Kilis otoyolunda devrilen motosiklette 4’ü çocuk toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kilis’te 6 kişinin bindiği motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4’ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziantep-Kilis Otoyolu’nun 30. kilometresinde yaşandı. İddiaya göre Mehmet Örs yönetimindeki 79 ACC 343 plakalı motosiklet, aşırı yük ve dengesizlik nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.

Motosiklette sürücü Mehmet Örs ile birlikte İ.Ö., Y.Ö., M.Ö. ve E.Ö. isimli çocukların da aralarında bulunduğu toplam 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Alaaddin Yavaşça Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

motosiklet kaza
