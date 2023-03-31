Kilis'te kalıcı konutların temeli atıldı: Murat Kurum açıklama yaptı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kilis'te kalıcı konutların temel atma töreninde konuştu.

Bakan Kurum'un açıklamaları şu şekilde:

- Sayın Cumhurbaşkanım, bizim aklımızda hep aziz milletimizin huzuru var. Bu milletin güzel yarınları var. Kalbimize tarihiyle, kültürüyle, sanayiiyle, ekonomisiyle, yiğit insanlarıyla Gaziantep var, Nurdağı var, Islahiye var. Gönlümüzde Anadolu'nun gözde şehri, mert insanlarımızın şehri Kilis şehrimiz var. Hep birlikte yaşadığımız o acı günlerde bile hep şunu duyduk, "Allah devletimize zeval vermesin." Sizler için yavrularımızın geleceği için ne kadar çaba göstersek, ne kadar gayret etsek emin olun sizin haklarınızı ödeyemeyiz. O yüzden biz de sizlere Şehit Kamil'imizin, Şahin Bey'in huzurlarında söz veriyoruz. Gaziantep'i ve Kilis'i yeni yuvalarıyla, yeni yaşam alanlarıyla tüm yeşil alanlarıyla, sosyal donatılarıyla ayağa kaldırmak için tüm ekibimizle birlikte gece demeden, gündüz demeden var gücümüzle çalışacağız. İnşallah güzel yuvalarımızı size bir an önce teslim edeceğiz. Tüm deprem bölgesinde yeni yuvalarımız için on beşinci günde ilk sözleşmelerimizi imzaladık ve ardından Kahramanmaraş'ta, Hatay'da, Adıyaman'da temellerimizi attık.