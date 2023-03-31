Kilis'te kalıcı konutların temeli atıldı: Murat Kurum açıklama yaptı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kilis'te kalıcı konutların temel atma töreninde konuştu. Bakan Kurum, önümüzdeki sene yeni evlerin biteceğini belirtti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kilis'te kalıcı konutların temel atma töreninde konuştu.
Bakan Kurum'un açıklamaları şu şekilde:
- Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'da olduğu gibi, Gaziantep ve Kilis'te yeni yuvalarımızın temellerini birlikte atacağız. Şimdiden yeni yuvalarımızın hayırlı olmasını diliyorum. Yeni iş yerlerimizin hayırlı olmasını diliyorum.
- Burada yaşadığımız acının üstesinden gelmek için depremin dördüncü saatinde buradaydık. Bakan arkadaşlarımızla, belediye başkanlarımızla, valilerimizle, vatandaşlarımızla birlikte devlet millet bir olduk, birlik olduk, tek yürek olduk. Çalışmalarımızı afetzede kardeşlerimizle, vatandaşlarımızla, milletimizin yaralarını birlikte sardık. Ben bugün bu meydandan sizlerin huzurunda Gaziantep'in yiğit, vefakar insanlarına, buradaki kardeşlerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum.
- Sayın Cumhurbaşkanım, bizim aklımızda hep aziz milletimizin huzuru var. Bu milletin güzel yarınları var. Kalbimize tarihiyle, kültürüyle, sanayiiyle, ekonomisiyle, yiğit insanlarıyla Gaziantep var, Nurdağı var, Islahiye var. Gönlümüzde Anadolu'nun gözde şehri, mert insanlarımızın şehri Kilis şehrimiz var. Hep birlikte yaşadığımız o acı günlerde bile hep şunu duyduk, "Allah devletimize zeval vermesin." Sizler için yavrularımızın geleceği için ne kadar çaba göstersek, ne kadar gayret etsek emin olun sizin haklarınızı ödeyemeyiz. O yüzden biz de sizlere Şehit Kamil'imizin, Şahin Bey'in huzurlarında söz veriyoruz. Gaziantep'i ve Kilis'i yeni yuvalarıyla, yeni yaşam alanlarıyla tüm yeşil alanlarıyla, sosyal donatılarıyla ayağa kaldırmak için tüm ekibimizle birlikte gece demeden, gündüz demeden var gücümüzle çalışacağız. İnşallah güzel yuvalarımızı size bir an önce teslim edeceğiz. Tüm deprem bölgesinde yeni yuvalarımız için on beşinci günde ilk sözleşmelerimizi imzaladık ve ardından Kahramanmaraş'ta, Hatay'da, Adıyaman'da temellerimizi attık.
- Bugün de değerli kardeşlerim, sayısı 62 bine ulaşan yuvalarımızın harcını Gaziantep ve Kilis'te aynı anda karıyoruz. Bu harcı kararken Hacı Bayram Veli'nin "şehri inşa etmek insanı da inşa etmektir" sözünü asla unutmayacağız. 11 şehrimizi, ilçelerimizi, köylerimizi ihya ederken sizin gönlünüzü de, yüreğinizi de, umudunuzu da inşa ettiğimizi aklımızdan bir an olsun çıkartmayacağız.
- Buradan bir kez daha söylüyoruz, nasıl ki bu ülkenin tüm dev eserlerinin teminatı Cumhurbaşkanımız olmuşsa, bu kutlu beldelerin yeniden ayağa kalkmasının teminatı da bu ülkede 5 milyon yeni yuva kuran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır.
- Değerli kardeşlerim inşallah bir dahaki ramazan ayında, sıcak yuvalarımızda buluşacağız. Birlikte yeni hikayeler yazacağız, yavrularımızı yeni yuvalarına hep birlikte kavuşturacağız.