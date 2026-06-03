Kilogramı 12 bin avro! Dünya parfüm sektörünün gözdesi Isparta gülünde hasat başladı

Işıdan, sektörün bölge ekonomisindeki yerini ve küresel pazar ağını şu şekilde detaylandırdı:"Bu yıl da gül yağı üretiminde benzer seviyeleri yakalamayı umut ediyoruz. Bu fiyatlarla kozmetik ve parfümeri sektörüne yönelik tedariklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Gülbirlik olarak yaklaşık 3 bin ortağımız bulunuyor. Bunun yanında birliğimize ortak olmayan gül üreticileriyle birlikte bölgede yaklaşık 5-6 bin ailenin geçiminde gül üretimi önemli bir yer tutuyor. Bölgede yaklaşık 35 bin dekarlık alanda gül üretimi gerçekleştiriliyor. Ürettiğimiz ürünler dünya parfüm ve kozmetik sektörünün en önemli hammaddeleri arasında yer alıyor. Isparta gülü, kalitesiyle dünya parfüm endüstrisi tarafından kabul görmüş durumda. Başta Fransa olmak üzere İsviçre, Almanya ve Amerika en önemli pazarlarımız arasında bulunuyor. Her ülkede değil ama bazı Arap ülkelerinden de ilgi var ama bu savaş durumundan dolayı oradaki ticaret hayatı da biraz durma noktasında. Orada da bir müşteri portföyümüz var özellikle Suudi Arabistan, Dubai ve Katar gibi ülkelerde de müşteri portföyümüz bulunuyor"