Kilogramı 12 bin avro! Dünya parfüm sektörünün gözdesi Isparta gülünde hasat başladı
Dünya kozmetik ve parfüm devlerinin vazgeçilmezi olan, kilogram fiyatı 12 bin avrodan alıcı bulan Isparta gül yağında 2026 yılı hasat mesaisi başladı.
Kurban Bayramı öncesinde ivme kazanan çalışmalarla birlikte Isparta'daki gül bahçeleri, üreticilerin hummalı faaliyetlerine ve ziyaretçilerin ilgisine sahne oluyor.
Erken saatlerde tarlalara giren üreticiler, topladıkları çiçekleri işlenmek üzere fabrikalara gönderiyor. Hasat süreci sadece tarımsal bir faaliyet olmakla kalmıyor; pembe bahçelerde fotoğraf çektirmek isteyen turistlerin katılımıyla kentin turizm potansiyeline de doğrudan katkı sağlıyor.
Bu yılki rekolte ve beklentiler üzerine değerlendirmelerde bulunan Gülbirlik Genel Müdürü İbrahim Işıdan, sezonun verimli geçeceğini ifade etti. İklim koşullarının üretime doğrudan etki ettiğini vurgulayan Işıdan, süreci şu sözlerle anlattı: "Gül hasadımız bayramdan sonraki dönemde hız kazandı. Aslında 15 Mayıs itibarıyla bazı ova kesimlerinde hasatlar başlamıştı. Özellikle Kılıç ve Çeltikçi bölgelerinde ilk gül hasatları gerçekleştirilmişti. Bayram sonrası havaların serin seyretmesi güllere olumlu yansıdı. Bu durum hem verimi artırdı hem de hasat dönemini bir miktar uzattı. Şu anda Güneykent bölgesinin ova kesimlerindeyiz. Buradaki güller açmaya başladı ve hasatları sürüyor. Önümüzdeki günlerde yüksek kesimlerde henüz açmamış olan güller de çiçeklenecek. Bu nedenle bizi uzun ve bereketli bir hasat dönemi bekliyor"
Genel rekolte beklentisinin 13-14 bin ton civarında olduğunu belirten kurum, tarlalardaki toplama işlemleriyle eş zamanlı olarak gül suyu ve gül yağı üretimini de sürdürüyor. Üretim hedefleri ve belirlenen fiyatlandırma politikalarına değinen Işıdan, şu ifadeleri kullandı: "Geçen yıla göre daha yüksek bir üretim olacağını gözlemliyoruz. Tahminlerimize göre bu yıl yaklaşık 13 bin ton gül çiçeği hasadı gerçekleştirileceğini öngörüyoruz. Fiyat konusunda ise hasat öncesinde genel kurulumuzun ardından kilogram başına 80 lira taban fiyat açıkladık. Hasat sonunda bu ödemeyi gerçekleştireceğiz. Daha sonra ürettiğimiz ürünlerin pazarlanmasının ardından üreticilerimize ilave ödeme yapabilmek için çalışmalarımız olacak"
Küresel kozmetik ve parfüm endüstrisinin temel ham maddeleri arasında yer alan Isparta gül yağı, yüksek ekonomik değeriyle öne çıkıyor. Geçtiğimiz yıl kilogram fiyatı 12 bin avro seviyelerine ulaşan ürün için uluslararası pazardaki yoğun talep devam ediyor.
Işıdan, sektörün bölge ekonomisindeki yerini ve küresel pazar ağını şu şekilde detaylandırdı:"Bu yıl da gül yağı üretiminde benzer seviyeleri yakalamayı umut ediyoruz. Bu fiyatlarla kozmetik ve parfümeri sektörüne yönelik tedariklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Gülbirlik olarak yaklaşık 3 bin ortağımız bulunuyor. Bunun yanında birliğimize ortak olmayan gül üreticileriyle birlikte bölgede yaklaşık 5-6 bin ailenin geçiminde gül üretimi önemli bir yer tutuyor. Bölgede yaklaşık 35 bin dekarlık alanda gül üretimi gerçekleştiriliyor. Ürettiğimiz ürünler dünya parfüm ve kozmetik sektörünün en önemli hammaddeleri arasında yer alıyor. Isparta gülü, kalitesiyle dünya parfüm endüstrisi tarafından kabul görmüş durumda. Başta Fransa olmak üzere İsviçre, Almanya ve Amerika en önemli pazarlarımız arasında bulunuyor. Her ülkede değil ama bazı Arap ülkelerinden de ilgi var ama bu savaş durumundan dolayı oradaki ticaret hayatı da biraz durma noktasında. Orada da bir müşteri portföyümüz var özellikle Suudi Arabistan, Dubai ve Katar gibi ülkelerde de müşteri portföyümüz bulunuyor"
Avrupa ve Orta Doğu pazarlarında yerini sağlamlaştıran birlik, Uzak Doğu'da da katma değerli ürünlerle genişlemeyi planlıyor. Festival döneminde atılan stratejik adımlar doğrultusunda özellikle Çin pazarına odaklanılıyor."Çin'de ise amacımız gülden elde ettiğimiz gül yağı ve diğer hammaddeleri katma değerli kozmetik ürünlerine dönüştürmek" diyen Işıdan, yürütülen faaliyetlerle ilgili şu bilgileri paylaştı:"Bu doğrultuda yaklaşık 10-12 yıldır çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ürünlerimize yoğun ilgi var. Bu dönemde Çin'den gelen misafirlerimiz de oldu. Festival süresince influencerlar ve distribütörlerle bir araya gelerek gül suyu ve diğer ürünlerimizin tanıtımını gerçekleştirdik. İnşallah oraya daha katma değerli ürünler göndererek güle çok daha fazla değer katma peşindeyiz"