Kilogramı 400 TL’den alıcı buluyor! İlk hasat ağustos sonunda yapılacak

ŞEKER HASTALIĞINA KARŞI YENİ ALTERNATİF

Tarımsal faaliyetlerini çeşitlendirmek ve insan sağlığına faydalı bir ürün yetiştirmek amacıyla bu adımı attığını belirten Ergün Gül, üretim sürecine başlama serüvenini şu sözlerle anlattı:

"Burada gerek aronya gerek yaban mersini, fındık ve hayvancılık gibi tarım faaliyetleriyle ilgileniyoruz. Bu aronya bahçesini oluşturmamızın ana sebebi; yaklaşık 1,5 dönüm, bin 700 metrekare kadar boş arazimiz vardı. 'Burada ne yapabiliriz, ne üretebiliriz, insanlara fayda sağlayabilecek neleri yapabiliriz' gibi düşüncelerimizi araştırmaya döktük. Daha sonra birçok meyve çeşidiyle ilgilendik, aronyayı fark ettik ve aronyanın çevremizde, Türkiye genelinde çok fazla bilinmediğini keşfettik. 'Bunu nasıl üretebiliriz, toprağımıza uyumlu mu' bunları araştırdık.