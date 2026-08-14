Kilogramı 400 TL’den alıcı buluyor! İlk hasat ağustos sonunda yapılacak
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde yüksek antioksidan değeriyle bilinen ve şeker hastalığına iyi geldiği belirtilen aronya meyvesinin ilk hasadı için geri sayım başladı.
Karapürçek ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi'nde yaşayan ve halihazırda tarım ile hayvancılık faaliyetleri yürüten 41 yaşındaki Ergün Gül, elindeki boş araziyi değerlendirmek için alternatif bir üretim modeline yöneldi.
Yaptığı detaylı araştırmalar sonucunda bölge toprağının, Türkiye'de henüz yaygın olarak bilinmeyen aronya bitkisi için uygun olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Gül, boş arazisine 200 kök aronya fidanı dikerek bitkilerin bakımını özenle sürdürdü. Ağustos ayının son günlerine doğru gerçekleştirilecek ilk hasadın ardından elde edilecek meyvelerin kilogramı 400 TL'den piyasaya sürülmesi planlanıyor.
ŞEKER HASTALIĞINA KARŞI YENİ ALTERNATİF
Tarımsal faaliyetlerini çeşitlendirmek ve insan sağlığına faydalı bir ürün yetiştirmek amacıyla bu adımı attığını belirten Ergün Gül, üretim sürecine başlama serüvenini şu sözlerle anlattı:
"Burada gerek aronya gerek yaban mersini, fındık ve hayvancılık gibi tarım faaliyetleriyle ilgileniyoruz. Bu aronya bahçesini oluşturmamızın ana sebebi; yaklaşık 1,5 dönüm, bin 700 metrekare kadar boş arazimiz vardı. 'Burada ne yapabiliriz, ne üretebiliriz, insanlara fayda sağlayabilecek neleri yapabiliriz' gibi düşüncelerimizi araştırmaya döktük. Daha sonra birçok meyve çeşidiyle ilgilendik, aronyayı fark ettik ve aronyanın çevremizde, Türkiye genelinde çok fazla bilinmediğini keşfettik. 'Bunu nasıl üretebiliriz, toprağımıza uyumlu mu' bunları araştırdık.
Toprağımızın uyumlu olduğunu keşfettikten sonra bunu yetiştirebileceğimizi ve sağlıklı bir şekilde büyütebileceğimiz sonucuna vardık. Aronya meyvesi tam bir antioksidan deposu. Aronyayı öncelikle şeker hastalığı ve birçok hastalıklarda antioksidanın yüksek sağlık ve vücuda enerji vermesi sebebiyle burada yetiştirip insanlara da bu şekilde tüketimine hazır hale getirebileceğimizi öğrendikten sonra aronyayı burada sağlıklı bir şekilde yetiştirmeye başladık. Meyvelerimiz oluştu, şu anda yenilebilecek kıvama geldi. Ağustosun sonuna doğru, Ağustos'un 20'si gibi sağlıklı bir şekilde toplayıp yiyebilecek vaziyete gelecekler"
Üretici Gül, hasat sonrası ürünleri tüketiciyle nasıl buluşturacakları konusunda da çeşitli stratejiler geliştirdi. Piyasada henüz çok tanınmayan bir meyve olmasının dezavantajlarını sosyal medya tanıtımlarıyla aşmayı hedeflediklerini vurgulayarak, satış planlaması hakkında detaylı bilgiler verdi:
"Ürünleri değerlendirme konusunda çok bilindik bir meyve olmamasından dolayı tabi ilk etaplarda zorlanacağımızı düşünüyoruz ama tanıtımlarla, insanlara bunları anlatmakla, aronya meyvesinin ne kadar sağlıklı ve besin değerinin yüksek olduğunu insanlara anlatarak bu şekilde kişilerden kişilere ulaşmaya çalışacağız ve herkesin faydalanabilmesi için bunu özellikle sosyal medya aracılığıyla insanlara tanıtmaya çalışacağız.
Bu şekilde hem taze dalından; gerek buraya gelip tarlamızda bekleme alanlarında bekleyip bizim taze bir şekilde dalından toplayarak kendilerine vermek şartıyla, gerekse vakumlu poşetler aracılığıyla doğal güneşte kurutularak insanlara kargo yoluyla gerekse birebir temas halinde ulaştırmayı düşünüyoruz"
Yetiştirme sürecinde gübreleme ve sulama gibi tarımsal aşamaları eksiksiz yerine getirdiklerini belirten Gül, hasat tarihi yaklaştıkça ilk mahsulün sonuçlarını görme heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Vatandaşlara meyvenin faydalarını araştırmaları yönünde çağrıda bulunan üretici, "Bizim de ilk mahsulümüz olacak, kısmet olursa sonuçlarını biz de merak ediyoruz. Meyvelerimiz, tarlamız burada; sağlıklı bir şekilde yetiştirdik. İlacını, her türlü suyunu, gübresini tam anlamıyla vererek. Bizim de yeni yeni öğrendiğimiz bir meyve ama gerek kendimiz de tadarak sağlıklı bir şekilde yetiştirdiğimizi fark ettik.
İnsanlara bunu bu şekilde vermek istiyoruz, bu şekilde dağıtımını yapmak istiyoruz. Aronya meyvesini gerçekten araştırsınlar, ne kadar sağlıklı bir meyve olduğunu, antioksidan deposu olduğunu zaten kendileri de araştırmaları sonucunda göreceklerdir" dedi.