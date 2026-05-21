Kilosu 12 bin lirayı buluyor! 'Topraktan çıkan altın' salep hasadı başladı
Samsun'un Kavak ilçesinde yüksek getirisiyle dikkat çeken ve üreticiler tarafından "topraktan çıkan altın" olarak adlandırılan salebin hasat dönemi başladı.
Kavak ilçesi Çakallı Mahallesi Çakıyeri mevkiinde yer alan Salep Uygulama Merkezi'nde hasat etkinliği düzenlendi.
Tohumluk salebin 2 bin 500 ile 4 bin TL arasında işlem gördüğü bölgede, kurutulmuş ürünün satış fiyatı ise 5 ile 12 bin TL bandında değişiyor. Küçük arazilerde ciddi gelir kaynağı oluşturan bitkinin hasat süreci bölgedeki tarlalarda hız kesmeden devam ediyor.
KÜÇÜK ALANDA 55 TONLUK ÜRETİM
Samsun'daki üretim kapasitesine ilişkin istatistikleri paylaşan İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, hasadın çoğaltım ve gıda amaçlı olarak planlandığını aktardı.
İl genelindeki mevcut üretim alanları ve rekolte miktarları hakkında bilgi veren Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:"Salep üretimi yapan üreticilerimizin bir kısmı çoğaltım amaçlı üretim yapmaktadır. Samsun'da üretim yapılan 106 dekarın 88 dekarı çoğaltım amaçlı üretim yapılmaktadır. 44 ton üretim amaçlı salep üretimi bulunmaktadır. Bir kısım üreticimiz ise gıda amaçlı salep üretimi yapmaktadır. 18 dekar alanda 11 ton gıda amaçlı salep üretimi bulunmaktadır. 2025 yılında 55 ton salep üretimi yapılmıştır. Salep, küçük alanlarda yüksek gelir etmesi açısından son derece önemli bir bitkidir"
Pazardaki talebe dikkat çeken çiftçiler, elde edilen ürünleri işleyerek Türkiye'nin dört bir yanına pazarlıyor. Yıllar içinde kapasitelerini artırdıklarını belirten salep üreticisi Murat Kayacı, süreci şu sözlerle anlattı:"9 yıldır salep üretiyoruz. Şu anda alt üreticilerle birlikte 17 dönüme çıktık. Onlardan da salep alarak salebi kaynatıp, kurutup ve toz haline dönüştürüyoruz. Satıyoruz. Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. İlgi çok fazla"
Fiyatlardaki artış ivmesine ve yetiştirme sürecindeki teknik zorluklara değinen bir diğer üretici Ramazan Aktaş ise değerlendirmesinde şu detaylara yer verdi:"Geçen sene kurusu 2 ile 8 bin TL arasında kapanırken, bu sene 1 kilo kuru salebin 12 bin TL'ye kadar çıkacağını dondurmacılar söylüyor. Her geçen yıl katma değeri artıyor. Sadece Samsun değil, Türkiye'nin 81 iline gönderiyoruz. Salep takibi yapılması gereken bir bitkidir. Eğer ot, salebin etrafını sararsa bu defa salep yetiştiriciliği yapamadım zannediyor. Takip ve emek bu işte önemlidir. Bu işte para var. Para amaç değil, araç olmalıdır"
Bölgedeki üretimi artırmak adına Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına (DOKAP) yeni bir proje sunuldu. Kooperatifleşme modeliyle küçük arazileri de üretime dahil etmeyi hedeflediklerini belirten Kavak Kaymakamı Taha Genç, planlanan çalışmayı şu şekilde duyurdu:"Mevcut projemiz var. DOKAP'a projemizi sunduk. İlk etapta yaklaşık 6 milyon TL'ye yakın hibe desteği ve fide desteği sağlamayı, bu fidelerin üreticilerimize dağıtılmasını amaçlıyoruz. Salep üretiminin verimli şekilde yapılabilmesi için en az 10 dönümlük alanların gerekli olduğunu düşünüyoruz. Ancak biz bunu kooperatif üzerinden gerçekleştirebilirsek, 10 dönüm değil, çok daha küçük alanlarda, hatta metrekare ölçeğinde bile üretim yapılabilir. Üreticilerimiz bu şekilde kooperatif eliyle katma değere dönüştürerek satışını gerçekleştirebilir"