Kilosu 450 bin lira! Dünyanın en pahalı çiçeği Karabük’te açtı!

Bu özel bitki, ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyama özelliği sayesinde gıda ve ilaç sektörlerinde tercih ediliyor.

Geçen yıl kilogram fiyatı 450 bin lira olan safran, bu yıl da yüksek gelir getirmesiyle üreticinin gözdesi oldu.