Kilosu 450 bin lira! Dünyanın en pahalı çiçeği Karabük’te açtı!
Dünyanın en değerli bitkilerinden biri olan safran, Karabük’ün Safranbolu ilçesinde çiçek açtı. “Mucize bitki” olarak adlandırılan safran, hem rengiyle hem de ekonomik değeriyle üreticisinin yüzünü güldürüyor.
Türkiye’de en çok Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen safran, her yıl olduğu gibi bu yıl da tarlaları mor bir denize dönüştürdü.
Ağustos ayında ekilen, ekim ve kasım aylarında çiçek açan safran bitkisi, 15-30 santimetre uzunluğa ulaşıyor ve hoş kokusuyla bölgeyi sarmalıyor.
İlçede 14 köyde 45 çiftçi tarafından toplam 105 dekar alanda safran üretimi yapılıyor. Bu yılki üretim hedefi ise 55 kilogram.
KİLOSU 450 BİN LİRA
Dünyanın en pahalı baharatları arasında yer alan safran, üretim zorluğu nedeniyle altınla yarışıyor.
Bir kilogram safran elde etmek için yaklaşık 80 bin çiçek gerekiyor.
Bu özel bitki, ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyama özelliği sayesinde gıda ve ilaç sektörlerinde tercih ediliyor.
Geçen yıl kilogram fiyatı 450 bin lira olan safran, bu yıl da yüksek gelir getirmesiyle üreticinin gözdesi oldu.
“15 KASIM’A KADAR ÇİÇEKLENME DEVAM EDER”
Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi’nde safran üreticiliği yapan İsmail Yılmaz, üretim sezonunun başladığını belirterek şunları söyledi:
“Güzel yağmur yağdı. Safran çiçeklenmeye başladı. 15 Kasım’a kadar çiçeklenme devam eder. Her gün çiçek toplarız.”
Yaklaşık 25 dekar alanda üretim yaptığını belirten Yılmaz, safranın iklim koşullarına bağlı olarak her yıl aynı dönemde çiçek açtığını dile getirdi.
İsmail Yılmaz, tarlasının turizme açık olduğunu da belirterek, “Köyümüz, Safranbolu’nun en fazla safran üretilen köyü. Misafirlerimiz tarlaya gelip safran çiçeği toplayabiliyor.” dedi.
Yılmaz, yerli ve yabancı turistlerin tarlalara büyük ilgi gösterdiğini belirterek, her yıl yaklaşık 50 bin kişinin safran tarlalarını ziyaret ettiğini söyledi.