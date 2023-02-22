Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Simay Atlı’nın depremde hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Yaklaşık bir ay önce Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı Simay Atlı'dan acı haber geldi. Çok sayıda vatandaşımızı yitirdiğimiz Kahramanmaraş'ta depreme yakalananlar arasında 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmacısı Simay Atlı da vardı. Enkaz altında kalan Simay Atlı ve annesi yaşamını yitirdi
Yaklaşık bir ay önce Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı Simay Atlı'dan acı haber geldi. Çok sayıda vatandaşımızı yitirdiğimiz Kahramanmaraş'ta depreme yakalananlar arasında 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmacısı Simay Atlı da vardı. Enkaz altında kalan Simay Atlı ve annesi yaşamını yitirdi
Psikoloji okuyan 21 yaşındaki Simay Atlı, Kahramanmaraş'ta Penta Park'ta oturuyordu. Simay Atlı ve annesinden acı haber geldi. Sempatik tavırlarıyla izleyicilerin yüzünü güldüren Atlı, hafızalara kazınmıştı.
Birçok kişiye mezar olan Penta Park'ın mütteahiti Mesut Başkır, ise geçtiğimiz günlerde Marmaris açıklarında yakalandı.
Bir ay önce yarışmaya ablasıyla birlikte katılan Simay'ın 5 bin lira değerindeki 4'üncü soruda karşısına 'Hangisi, William Shakespeare'in "Julius Caesar" adlı eserinde geçen bir cümledir?' sorusu çıktı. Yarışmacı verdiği cevabıyla sosyal medyada bir süre konuşulmuştu.