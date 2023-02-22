Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Simay Atlı’nın depremde hayatını kaybettiği ortaya çıktı

Yaklaşık bir ay önce Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı Simay Atlı'dan acı haber geldi. Çok sayıda vatandaşımızı yitirdiğimiz Kahramanmaraş'ta depreme yakalananlar arasında 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmacısı Simay Atlı da vardı. Enkaz altında kalan Simay Atlı ve annesi yaşamını yitirdi