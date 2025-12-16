Kim Milyoner Olmak İster’e katılmıştı: Cesedi varil içerisinde bulundu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kayıp başvurusu yapılan, Eseler Mahallesi eski muhtarı Sadık Savurtaş, kendisine ait bahçede varil içerisinde ölü bulundu. Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Kim Milyoner Olmak İster’e katılmıştı: Cesedi varil içerisinde bulundu
Yayınlanma: Güncellenme:

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Eseler Mahallesi eski muhtarı 64 yaşındaki Sadık Savurtaş’tan haber alamayan yakınları, durumu güvenlik güçlerine bildirerek kayıp başvurusunda bulundu.

Edinilen bilgiye göre Savurtaş, 16 Aralık günü saat 16.00 sıralarında son kez görüldü. Eve dönmemesi üzerine yapılan ihbarın ardından jandarma ekipleri, mahalle sakinleri ve aile bireylerinin de katılımıyla bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

CESEDİ VARİL İÇERİSİNDE BULUNDU

Arama çalışmaları sonucunda Savurtaş’ın cansız bedeni saat 20.30 sıralarında kendisine ait bahçede, varil içerisinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Savurtaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kim Milyoner Olmak İster’e katılmıştı: Cesedi varil içerisinde bulundu - Resim : 1

İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede detaylı inceleme yaptı. Cumhuriyet savcısının da olay yerinde yürüttüğü çalışmaların ardından Savurtaş’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan çiftçilikle uğraştığı öğrenilen Sadık Savurtaş’ın yaklaşık 6 yıl önce televizyon ekranlarında yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster?” adlı bilgi yarışmasına katıldığı bilgisine ulaşıldı.

Olayla ilgili jandarma ekiplerinin çok yönlü soruşturması sürüyor.

İstanbul’da yarın bu ilçelerde hayat duracak: Saatler tek tek açıklandıİstanbul’da yarın bu ilçelerde hayat duracak: Saatler tek tek açıklandıYurt
Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter: Atacağım camdan sözleri ablama aitGüllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter: Atacağım camdan sözleri ablama aitGündem
kim milyoner olmak ister muhtar varil
Günün Manşetleri
Güllü'nün oğlundan ilk açıklama geldi!
Papara için yeni gelişme!
Ebru Eroğlu’nun avukatından o iddialara sert yanıt
Erdoğan'dan Karadeniz'deki saldırılara ilişkin açıklama
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 2 yeni çalışma
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Makam odasında dinleme cihazı bulundu
Türkiye, kültürel mirasını Roma'ya taşıyor
Kasım ayında 141 bin 100 konut satıldı
Kampanyalar mercek altına alındı
Çok Okunanlar
Mevduat faizlerinde son durum: 2,5 milyon TL’yi bankaya koyan 1 ayda ne kadar kazanıyor? Mevduat faizlerinde son durum: 2,5 milyon TL’yi bankaya koyan 1 ayda ne kadar kazanıyor?
İstanbul’da çarşamba günü bu bölgelerde hayat duracak İstanbul’da çarşamba günü bu bölgelerde hayat duracak
Takvimler işaretlendi: Bu 23 şehre lapa lapa kar yağışı geliyor Takvimler işaretlendi: Bu 23 şehre lapa lapa kar yağışı geliyor
Meteoroloji uyardı! Sakın tedbirsiz çıkmayın Meteoroloji uyardı! Sakın tedbirsiz çıkmayın
Yatırımcılar dikkat! Yatırımcılar dikkat!