Kim Milyoner Olmak İster’e katılmıştı: Cesedi varil içerisinde bulundu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Eseler Mahallesi eski muhtarı 64 yaşındaki Sadık Savurtaş’tan haber alamayan yakınları, durumu güvenlik güçlerine bildirerek kayıp başvurusunda bulundu.

Edinilen bilgiye göre Savurtaş, 16 Aralık günü saat 16.00 sıralarında son kez görüldü. Eve dönmemesi üzerine yapılan ihbarın ardından jandarma ekipleri, mahalle sakinleri ve aile bireylerinin de katılımıyla bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

CESEDİ VARİL İÇERİSİNDE BULUNDU

Arama çalışmaları sonucunda Savurtaş’ın cansız bedeni saat 20.30 sıralarında kendisine ait bahçede, varil içerisinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Savurtaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede detaylı inceleme yaptı. Cumhuriyet savcısının da olay yerinde yürüttüğü çalışmaların ardından Savurtaş’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan çiftçilikle uğraştığı öğrenilen Sadık Savurtaş’ın yaklaşık 6 yıl önce televizyon ekranlarında yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster?” adlı bilgi yarışmasına katıldığı bilgisine ulaşıldı.

Olayla ilgili jandarma ekiplerinin çok yönlü soruşturması sürüyor.