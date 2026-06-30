Kimlik başka, dövme başka isim taşıyordu! Firari suçlu böyle yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği bünyesinde görev yapan Güven Timleri, Seyhan ilçesi Ulucami Mahallesi Ali Münif Yeğenağa Caddesi'nde yürüttükleri devriye sırasında durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurdu. Ekipler, prosedür gereği şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yapmak istedi. Bu esnada şüpheli, polislere İlhan G. adına düzenlenmiş bir kimlik kartı sundu.

Rutin kontrolü gerçekleştiren polis ekipleri, şüphelinin kolunda yer alan "İlker" yazılı dövmeyi fark etti. İbraz edilen kimlikteki isim ile koldaki dövmenin uyuşmaması, ekiplerin şüphesini derinleştirdi.

Olay yerinde çelişkili tavırlar sergileyen şahıs, kimlik tespitinin daha detaylı yapılabilmesi amacıyla emniyet müdürlüğüne götürüldü.

BİYOMETRİK İNCELEME GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Emniyet binasına getirilen şüpheliye parmak izi ve yüz tanıma sistemi üzerinden kapsamlı bir biyometrik inceleme uygulandı. Sisteme girilen veriler, şahsın polise verdiği kimliğin sahte olduğunu ve gerçek adının 31 yaşındaki İlker C. olduğunu kesin olarak ortaya koydu.

Kimliğin doğrulanmasının ardından İlker C.'nin geçmiş kayıtları taranarak adli sicil dosyasına ulaşıldı. Yapılan sorgulamada, şüphelinin 34 ayrı dolandırıcılık suçundan dosyası bulunduğu ve bu suçlardan hakkında kesinleşmiş 33 yıl 10 ay hapis cezası olduğu belirlendi.

Bir süredir firari konumda aranan İlker C., emniyetteki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından doğrudan cezaevine teslim edildi.