Kimlik başka, dövme başka isim taşıyordu! Firari suçlu böyle yakalandı

Adana'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu ve başkasına ait kimlik ibraz eden şahıs, kolundaki isim dövmesi sayesinde yakalandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kimlik başka, dövme başka isim taşıyordu! Firari suçlu böyle yakalandı
Yayınlanma:

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği bünyesinde görev yapan Güven Timleri, Seyhan ilçesi Ulucami Mahallesi Ali Münif Yeğenağa Caddesi'nde yürüttükleri devriye sırasında durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurdu. Ekipler, prosedür gereği şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yapmak istedi. Bu esnada şüpheli, polislere İlhan G. adına düzenlenmiş bir kimlik kartı sundu.

Rutin kontrolü gerçekleştiren polis ekipleri, şüphelinin kolunda yer alan "İlker" yazılı dövmeyi fark etti. İbraz edilen kimlikteki isim ile koldaki dövmenin uyuşmaması, ekiplerin şüphesini derinleştirdi.

Olay yerinde çelişkili tavırlar sergileyen şahıs, kimlik tespitinin daha detaylı yapılabilmesi amacıyla emniyet müdürlüğüne götürüldü.

BİYOMETRİK İNCELEME GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Emniyet binasına getirilen şüpheliye parmak izi ve yüz tanıma sistemi üzerinden kapsamlı bir biyometrik inceleme uygulandı. Sisteme girilen veriler, şahsın polise verdiği kimliğin sahte olduğunu ve gerçek adının 31 yaşındaki İlker C. olduğunu kesin olarak ortaya koydu.

Kimliğin doğrulanmasının ardından İlker C.'nin geçmiş kayıtları taranarak adli sicil dosyasına ulaşıldı. Yapılan sorgulamada, şüphelinin 34 ayrı dolandırıcılık suçundan dosyası bulunduğu ve bu suçlardan hakkında kesinleşmiş 33 yıl 10 ay hapis cezası olduğu belirlendi.

Bir süredir firari konumda aranan İlker C., emniyetteki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından doğrudan cezaevine teslim edildi.

Ali Haydar Fırat’tan CHP değerlendirmesi: "Yeni dönem, yeni düzen, yeni CHP"Ali Haydar Fırat’tan CHP değerlendirmesi: "Yeni dönem, yeni düzen, yeni CHP"Siyaset
İçişleri Bakanlığı harekete geçti! Sokak köpekleri nedeniyle belediye başkanları hakkında soruşturmaİçişleri Bakanlığı harekete geçti! Sokak köpekleri nedeniyle belediye başkanları hakkında soruşturmaGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

adana
Günün Manşetleri
81 ilde yeni nesil suç örgütlerine operasyon!
Sokak köpekleri nedeniyle belediye başkanları hakkında soruşturma
Kahramanmaraş merkezli 10 ilde sahte altın operasyonu
“Kılıçdaroğlu’nu tasfiye eden çetenin İBB ihale ve fon ağını açıklıyorum!”
69 ilde geniş çaplı uyuşturucu operasyonu
''NATO tarihi bir dönemeçten geçiyor''
134 terör örgütü mensubu ikna yoluyla teslim oldu
İzmit’e damga vuran dönüşüm
Montella'nın inadı ve TFF'nin liyakat krizi
Diyarbakır'da suç örgütüne dev operasyon!
Çok Okunanlar
Altında tarihi düşüş! Altında tarihi düşüş!
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Gazete manşetleri 30 Haziran Salı Gazete manşetleri 30 Haziran Salı
2 milyon 400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 2 milyon 400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?