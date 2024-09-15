Kimlikle seyahat listesine yeni ülke eklendi: Ayrıntılar açıklandı

Kimlikle seyahat edebilecek ülkeler listesinde bir yenisi daha ekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk sunumunun yakında bir Avrupa ülkesine sadece kimlikle seyahat edebilecek bir anlaşmanın imzalanacağını duyurdu. Peki, bu ülkenin yeni hangisi? İşte ayrıntılar…

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kimlikle seyahat listesine yeni ülke eklendi: Ayrıntılar açıklandı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılan görüşmelerin ardından bazı açıklamalarda bulunuldu.

Erdoğan, Bosna-Hersek ile zenginleştirilmesi ve bu yılın ilk yedi yılında Türklerin Bosna-Hersek'te ülkelerdeki ülkelerde geride kalan en fazla ziyaret eden grup olmalarından memnun olduğunu dile getirdi. Erdoğan, iki ülke arasında kimlikle seyahati mümkün kılacak anlaşmanın yakında imzalanacağını belirterek, bu adımın halklar arasındaki beşeri ilişkileri daha da güçlendirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Ayrıca askeri ve güvenlik işbirlikleri konularına da değinerek, savunma sanayisindeki işbirliklerini nasıl geliştireceklerini ve FETÖ ile ortak mücadeleyle ilgili düşünceleri ele aldıklarını açıkladılar.

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