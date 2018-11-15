150 yıllık tohumla, aynı geleneksel yöntemle kırmızı biber kurutan Bilecik'in Çukurören köylüleri, kış aylarında pek hasta olmuyor. Doğal antibiyotik olarak nitelendirilen kırmızı acı biber, köyden 60 kente gönderiliyor.

Bilecik'in Çukurören köylüleri, kış aylarında pek hasta olmuyor. Doğal antibiyotik olarak nitelendirilen kırmızı acı biber, köyden 60 kente gönderiliyor.Bu köyde kış aylarında kimse grip olmuyor. Bilecik'in Çukurören köylüleri "Doğal antibiyotik" dedikleri kırımızı acı biberi kendileri yetiştiriyor. Doğal şifa 'Kırmızı biberler' köyden yurdun dört bir yanına gönderiliyor.İplere sıra sıra dizilen biberler 150 yılldır aynı tohum ve aynı gelenekle kurutuluyor.Bilecik Ziraat Odası Başkanı ve Çukurören Muhtarı Ahmet Sevinen, kırmızı biberi "Doğal ilaç" olarak nitelendiriyor.Acısıyla sevenlerinin vazgeçilmezi olan biberler, Çukurören köyünden İstanbul başta olmak üzere çok sayıda kente ulaşıyor.100 haneli köyün hemen hemen her balkonunda, duvarlarında ve çatısında bu görüntüye rastlıyorsunuz.Köy, bu görüntüler nedeniyle fotoğraf tutukunlarının da uğrak noktası.