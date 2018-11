Kocaeli'nin Gebze ilçesinde "Anne Şehir Kocaeli Projesi" kapsamında bir araya gelen kadınlar, yetiştirme yurdunda kalan çocuklar için Japonca'da "amigurumi" adı verilen teknikle oyuncaklar örüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce yürütülen "Anne Şehir Kocaeli Projesi" kapsamında, Kocaeli Anne Şehir Projesi Gebze Köklüçeşme Spor Salonu'nda açılan kursa katılan 40 ev hanımı, kimsesiz çocuklar için tığ işiyle yapılan içi doldurulmuş oyuncaklar olan "amigurumi" hazırlıyor.



Kurs öğreticisi Kübranur Durak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınların tığ işiyle yapılan içi doldurulmuş oyuncak anlamına gelen "amigurumi" kursuna yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, asıl mesleğinin iç mimarlık olduğunu ve küçük yaşlardan itibaren örgüye ilgi duyduğunu söyledi.







"Kızlara ve erkeklere ayrı renklerde örüyoruz"



"Amigurumi" tekniğini kendi kendine öğrendiğini vurgulayan Durak, "Anne Şehir Kocaeli Projesi" kapsamında açılan spor merkezine 2 yıldır geldiğini kaydetti.



O dönem yaptığı oyuncakları sattığını anlatan Durak, şöyle devam etti:

"Bana, 'Spora gelen kadınlara öğretelim' teklifi geldi. Talep fazla olunca kurs açıldı. Oyuncaklar örüyoruz, çantalar örüyoruz, sepetler örüyoruz. Şu anda haftada 3 gün derslerimiz var. Bizim 150'ye yakın kaydımız var. Şu an 40 kişiye eğitim veriyoruz. Saatlerimiz kısıtlı olduğu için ancak 40 kişiye eğitim verebiliyoruz. Malzemelerimiz çok pahalı değil ama el işçiliği çok fazla olduğu için kıymetli ayrıca örgü tekrar ilgi görmeye başladı. İyi bir sektör de olmaya başladı. Kadınlar örüyor, 20 liraya mal ediyorsa 50 liraya satıyor. Aile bütçelerine de katkı sağlıyorlar."



Yetiştirme yurdunda kalan çocuklara yönelik bir proje başlattıklarına işaret eden Durak, oyuncakların üzerilerinde hediye edecekleri çocukların isimlerinin olacağını söyledi.



"Gözlerindeki mutluluğu görmek için sabırsızlanıyoruz"



Ev hanımı Serap Erol da (52) projeye spor yapmak için ilgi gösterdiğine işaret ederek, daha sonra açılan "amigurumi" kursunda da büyük bir mutlulukla katıldığını dile getirdi.



Düzenli spor sayesinde sağlığına kavuştuğunu kaydeden Erol, "Verimli olmak çok güzel. Şu an ördüğümüz oyuncakları, kimsesiz çocuklara hediye edeceğiz. Onların gözlerindeki mutluluğu görmek için sabırsızlanıyoruz. Çocukları çok seviyorum. O mutlu anın dünyadaki her şeye bedel olduğunu düşünüyorum. Yardımlaşmak çok güzel. Çocuklara ve yaşlılara karşı çok hassasız. Evde oturan hanımları buraya bekliyoruz." dedi.



"Anne enerjisiyle örülen oyuncaklar"



Ayşenur Yağcı ise (52) asker annesi olduğunu anlatarak, proje kapsamında yapılan etkinliklerin kendisine moral olduğunu ifade etti.



Yağcı, "Yetiştirme yurdunda kalan çocuklara oyuncak örüyoruz. Çok heyecanlıyız. Eminim birçok hayata ışık tutacak. Hediye ettiğimiz oyuncaklarla dertleşecekler, konuşacaklar. Anne enerjisiyle örülen oyuncaklar... Umarım bu enerjimizi çocuklara yansıtırız." şeklinde konuştu.