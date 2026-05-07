Kimsesizler mezarlığından vatan toprağına: Tokat Şehidine 61 yıl sonra kavuştu

1965 yılında askerlik görevi sırasında şehit düşen Duran Öztürk, o dönemin şartları ve maddi imkansızlıklar sebebiyle Iğdır’da defnedilmişti. Şehidin ailesi ve yetkililerin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda, şehidin naaşı bulunduğu kimsesizler mezarlığından alınarak doğup büyüdüğü topraklara, Tokat’a getirildi. Bu hüzünlü yolculukta şehidin Iğdır’daki mezar taşı da unutulmayarak yeni kabrinin başına yerleştirildi.

AİLENİN BURUK GURURU: "BİR BABAM OLDUĞUNU YENİ BİLDİM"

Törende duygu dolu anlar yaşanırken, şehidin çocukları ve torunları yıllardır süren hasretin sona ermesinin huzurunu yaşadı:

Oğlu Halit Öztürk: "61 yıl sonra hem sevinçliyim hem de hüzünlüyüm. Valimize ve komutanlarımıza çok teşekkür ederim. Bundan daha mutlu bir şey yoktur, olamaz da."

Kızı Keziban Öztürk: "Bir babam olduğunu yeni bildim. Çok uzak bir yerdeydi, gidip gelemiyorduk. Allah devletimizden ve vesile olanlardan razı olsun."

Torunu Ahmet Çınar Öztürk: Sürecin Jandarma Alay Komutanı ile yapılan bir görüşme sonrası hızlandığını belirterek, "Mutluyuz ve huzurluyuz. Allah devletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı.



ASKERİ TÖRENLE EBEDİ İSTİRAHATGAHINA UĞURLANDI

Tokat’ın Yazıtaşı köyünde düzenlenen askeri törene protokol üyeleri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dualar eşliğinde vatan toprağına emanet edilen şehit Duran Öztürk’ün hikayesi, "şehitlerin kimsesiz kalmayacağının" bir nişanesi olarak hafızalara kazındı.