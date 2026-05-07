Kimsesizler mezarlığından vatan toprağına: Tokat Şehidine 61 yıl sonra kavuştu

61 yıl süren hüzünlü bir bekleyiş, devletin ve ailenin girişimleriyle yerini huzura bıraktı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Kimsesizler mezarlığından vatan toprağına: Tokat Şehidine 61 yıl sonra kavuştu
Yayınlanma: Güncellenme:

1965 yılında askerlik görevi sırasında şehit düşen Duran Öztürk, o dönemin şartları ve maddi imkansızlıklar sebebiyle Iğdır’da defnedilmişti. Şehidin ailesi ve yetkililerin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda, şehidin naaşı bulunduğu kimsesizler mezarlığından alınarak doğup büyüdüğü topraklara, Tokat’a getirildi. Bu hüzünlü yolculukta şehidin Iğdır’daki mezar taşı da unutulmayarak yeni kabrinin başına yerleştirildi.

AİLENİN BURUK GURURU: "BİR BABAM OLDUĞUNU YENİ BİLDİM"

Törende duygu dolu anlar yaşanırken, şehidin çocukları ve torunları yıllardır süren hasretin sona ermesinin huzurunu yaşadı:

Oğlu Halit Öztürk: "61 yıl sonra hem sevinçliyim hem de hüzünlüyüm. Valimize ve komutanlarımıza çok teşekkür ederim. Bundan daha mutlu bir şey yoktur, olamaz da."

Kızı Keziban Öztürk: "Bir babam olduğunu yeni bildim. Çok uzak bir yerdeydi, gidip gelemiyorduk. Allah devletimizden ve vesile olanlardan razı olsun."

Torunu Ahmet Çınar Öztürk: Sürecin Jandarma Alay Komutanı ile yapılan bir görüşme sonrası hızlandığını belirterek, "Mutluyuz ve huzurluyuz. Allah devletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı.

ASKERİ TÖRENLE EBEDİ İSTİRAHATGAHINA UĞURLANDI

Tokat’ın Yazıtaşı köyünde düzenlenen askeri törene protokol üyeleri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dualar eşliğinde vatan toprağına emanet edilen şehit Duran Öztürk’ün hikayesi, "şehitlerin kimsesiz kalmayacağının" bir nişanesi olarak hafızalara kazındı.

Valilik duyurdu: Ormanlık alanlara girişler yasaklandıValilik duyurdu: Ormanlık alanlara girişler yasaklandıYurt
Pentagon sustu, uydular konuştu: ABD Üslerinde 228 bölge yerle bir!Pentagon sustu, uydular konuştu: ABD Üslerinde 228 bölge yerle bir!Gündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

şehit tokat
Günün Manşetleri
Hantavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar
Pentagon sustu, uydular konuştu
İşte ölümünden önce yazdığı satırlar
DEAŞ bağlantılı 11 şüpheli yakalandı!
Malatya merkezli FETÖ operasyonu!
Gülistan Doku’nun son mesajı ortaya çıktı
Hakkari merkezli uluslararası yasa dışı bahis şebekesi çökertildi
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi vurulmuştu...
Bakan Gürlek Çağla Tuğaltay’ın ailesiyle görüştü
100 Öğrenciden 43'ü meslek liselerini seçiyor
Çok Okunanlar
BİM 8 Mayıs Cuma kataloğu yayımlandı! BİM 8 Mayıs Cuma kataloğu yayımlandı!
100 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 100 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Altın fiyatları düştü mü? 7 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları Altın fiyatları düştü mü? 7 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Galatasaray’da transfer bombaları peş peşe! Galatasaray’da transfer bombaları peş peşe!